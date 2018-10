Via il maiale | sì al cous cous | scontro in una scuola a Peschiera

Milano - Via maiale dalle mense : "Al suo posto pollo e cous cous" : Si è scatenata un"accesa polemica nel Comune di Peschiera Borromeo ( Milano ), dove numerosi genitori stanno protestando con forza contro i menù scolastici proposti dallo scorso 8 ottobre.Il menù in questione, messo a punto dal gruppo Pellegrini S.p.a., interesserà gli istituti "R. L. Montalcini" e "Fabrizio De Andrè" ed ha ottenuto la totale approvazione dell"Agenzia di tutela della salute (Ats). Dello stesso avviso, tuttavia, non sembrano essere ...

Vero il rifiuto del sindaco di Busto Arsizio di abolire la carne di maiale nelle mense? L’ennesima catena fuorViante : Il sindaco di Busto Arsizio ha davVero diffuso una lettera accorata in cui difende l'utilizzo della carne di maiale nelle mense scolastiche nonostante le richieste dei cittadini musulmani presenti nella cittadina lombarda? La catena con l'appello "patriottico" del rappresentante del comune in provincia di Varese sta decisamente spopolando in queste ore su Facebook e a dire la verità sta ricevendo una sonora spinta anche attraverso l'applicazione ...