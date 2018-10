Vesuvio | sentieri green e sorveglianza | il rilancio passa da qui

meteoweb.eu

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Cinque porte d’accesso con annessi infopoint; 54 chilometri dipercorribili a piedi (40 anche in bici e 27 a cavallo); percorsi fruibili anche dai portatori di handicap. A un anno dai roghi che hanno devastato il parco del(con danni gravi su oltre 500 ettari) c’e’ un progetto per la sua rinascita. Promosso dalla Sogedis, societa’ in house del Ministero dell’ Ambiente, e dall’ente parco nazionale del, e’ stato illustrato oggi nel castello Mediceo di Ottaviano (Napoli) alla presenza del ministro dell’Ambiente Sergio Costa. Il primo lotto di lavori (per I primi tre, importo da 2 milioni), esaurite le procedure di gara, vedra’ l’ apertura dei cantieri nel corso del 2019. “Abbiamo trasformato la rabbia di un anno fa in azione amministrativa – esulta il presidente dell’ ente Parco ...