Dopo le tensioni, M5S e Lega hanno raggiunto l'sulla. E' quanto si apprende da fonti della Lega al termine dela Palazzo Chigi che precede il CdM. Le percentuali, viene spiegato, saranno "variabili" e consentiranno di sanare il pregresso per chi ha presentato la dichiarazione dei redditi. Quanto alle pensioni, a febbraio partirà 'quota 100'. Da fonti M5S si apprende inoltre che "un miliardo dalle pensioni d'oro in tre anni sono stati messi come copertura nella legge di Bilancio".(Di lunedì 15 ottobre 2018)