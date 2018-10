Vertice governo alle 10 | 30 | per Lega Giorgetti con ' pieni poteri'

Pace fiscale - scontro M5s-Lega : decreto a rischio rinvio/ Ultime notizie Governo - oggi Vertice last minute : Pace fiscale, scontro M5s-Lega: decreto a rischio rinvio. Ultime notizie Governo, oggi vertice last minute per tentare di sbloccare la situazione: ecco cosa succede(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 09:40:00 GMT)

Def - Salvini dopo Vertice di governo : “Andiamo avanti - cresceremo più del 2%”. Di Maio : “Nessun rischio finanziario” : L’authority indipendente che deve verificare le stime di finanza pubblica ritiene impossibile che nel 2019 il pil possa crescere dell’1,5% per effetto degli interventi che verranno inseriti nella manovra. La commissione Bilancio ora può chiedere a Tria di tornare in audizione a spiegare. I due vicepremier Salvini e Di Maio, dopo un vertice di governo a Palazzo Chigi, hanno replicato: “Non cambiamo impostazione” L'articolo ...

MANOVRA - UPB E BANKITALIA BOCCIANO DEF : "PREVISIONI OTTIMISTICHE"/ Ultime notizie Vertice governo "Non cambia" : Def, Tria in audizione: "crescita su e calo debito, ritardo Italia è inaccettabile". Ultime notizie sulla MANOVRA del Governo, critica a Salvini-Di Maio: "abbassare toni con l'Ue"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 21:58:00 GMT)

Def - Vertice a Palazzo Chigi. Tria : 'se lo spread arriverà a 500 punti il governo farà come Draghi' : Al vertice dovrebbero partecipare i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini, il ministro dell'Economia Giovanni Tria e il sottosegretario Giancarlo Giorgetti. Sia Conte che Di Maio e Salvini ...

Manovra - ok alla Nota sul Def al Vertice del governo : “Deficit al 2 - 4% nel 2019 - 2 - 1 al 2020 - 1 - 8 al 2021” : Il rapporto deficit/Pil sarà fissato al 2,4 per cento nel 2019, poi scenderà al 2,1 per cento nel 2020 e all’1,8 nel 2021. E’ quanto deciso da un vertice di governo sulla Manovra finanziaria, a cui hanno partecipato, oltre al presidente del Consiglio Giuseppe Conte e i due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, anche i ministri dell’Economia Giovanni Tria e degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. La riforma della legge Fornero sulle ...

MANOVRA - TERMINATO Vertice governo : CONTE - "RIFORME DAL 2019"/ Ultime notizie Def - Salvini "confermiamo linea" : MANOVRA, Italia "bocciata" a Eurogruppo: Tria rientra a Roma in anticipo. Al Quirinale VERTICE Mattarella-CONTE, ma il premier tiene sul deficit al 2,4% e appoggia Salvini e Di Maio.(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 00:56:00 GMT)

Piazza Affari poco sotto la parità - attesa per Vertice governo su Def. FTSE MIB -0 - 23% : Ieri il ministro dell'economia Giovanni Tria è rientrato a Roma dopo aver preso parte all'Eurogruppo, senza trattenersi per l'Ecofin di oggi, vi parteciperà il direttore generale del MEF, Alessandro ...