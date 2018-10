Verdi | successo non solo in Baviera | in Europa torna l' onda ecologista

ilsole24ore

: ??Riepilogo del voto in Baviera: - La CSU crolla e perde la maggioranza - Successo dei Verdi - AfD per la prima vol… - masechi : ??Riepilogo del voto in Baviera: - La CSU crolla e perde la maggioranza - Successo dei Verdi - AfD per la prima vol… - masechi : ??#Baviera ????Exit poll di Infratest dimap. CSU perde 12 punti, SPD dimezzata e addirittura al quinto posto nello sc… - anbarone : Il successo dei #Verdi in #Baviera disegna un’alternativa diversa ai #nazionalismi in Europa. In #Italia non è tard… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Come negli anni 90, il votoad essere attraente in alcuni paesi del Nord, in un momento di crisi dei partiti popolari e di ascesa dei movimenti più radicali.