Verdi | proposte progressiste e mai ambigue Perché l’onda ecologista ha investito l’Europa

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Ieriha avuto una scossa verde, o, per meglio dire, ne ha avute tre: in Baviera, in Belgio e in Lussemburgo si sono svolte elezioni chiave (rispettivamente, statali, amministrative e legislative) che hanno un minimo comune denominatore, ossia la chiara, incontestabile affermazione dei partiticome una forza politica vincente in tutta Europa, pochi mesi dopo le elezioni locali in Olanda che hanno portato, tra l’altro, a diventare sindaco di Amsterdam Femke Halsema, una donnadel partito verde GroenLinks (lo stesso partito delrlamentare Judith Sargentini, che poche settimane fa è riuscita a far approvare dal Parlamento europeo la sua relazione sulle violazioni dello stato di diritto in Ungheria). In queste ore giornalisti e analisti si sperticano in spiegazioni su cosa stia succedendo, su come sia possibile che isiano diventati il secondo partito ...