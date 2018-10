Veneto | bimbi stranieri non hanno sconti sui libri senza certificati dei Paesi d’origine

Bimbi stranieri esclusi da buoni libro senza certificato ad hoc : nuovo "caso Lodi" in Veneto : Per ottenere il contributo regionale sull'acquisto di testi scolastici in Veneto, i cittadini non comunitari devono presentare, oltre alla certificazione Isee, un certificato sul possesso di immobili o percezione di redditi all'estero rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza.È quanto si legge nelle "istruzioni per il richiedente" rilasciate a settembre sul sito internet della Regione. Nei giorni scorsi, era scoppiata la ...