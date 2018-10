Veneto | agli immigrati agevolazioni sui sussidi scolastici solo con il certificato

Dopo il caso-Lodi i sussidi in Veneto : agli immigrati agevolazioni solo col certificato : Per ottenere il contributo regionale sull'acquisto di testi scolastici in Veneto, come per qualsiasi altro tipo di sussidio, i cittadini non comunitari devono presentare, oltre alla certificazione Isee, un certificato sul possesso di immobili o percezione di redditi all'estero

Infrastrutture : assessore Veneto - intervenire subito per rischio idraulico Basso Tagliamento (2) : (AdnKronos) - "Nonostante le difficoltà del caso, che conosciamo bene - ha continuato Bottacin -, abbiamo da tempo affrontato in maniera molto precisa le problematiche relative al Tagliamento ma anche al Livenza, dove come veneto stiamo per partire con un bacino di laminazione da circa 25 milioni di

Infrastrutture : assessore Veneto - intervenire subito per rischio idraulico Basso Tagliamento : Udine, 10 ott. (AdnKronos) - Si è svolto oggi pomeriggio a Latisana (Udine) un incontro a cui hanno preso parte, alla presenza del capo Dipartimento nazionale della Protezione Civile, Angelo Borrelli, che lo aveva convocato, le Regioni veneto e Friuli Venezia Giulia e i comuni interessati alle probl

Commercio : assessore Veneto - chiusure domenicali da sempre mia battaglia (2) : (AdnKronos) - "E, ancora: bisogna fare una riflessione per quanto riguarda i Centri Commerciali, perchè non si possono fare deroghe, altrimenti rischiamo di far morire i piccoli negozi". Infine, l'assessore Veneto auspica che: "Questa materia venga delegata alle Regioni che hanno il polso vero della

Commercio : assessore Veneto - chiusure domenicali da sempre mia battaglia : Venezia, 11 sett. (AdnKronos) - "Sono soddisfatto, finalmente è stata intrapresa la strada giusta. La chiusure festive dei negozi è una battaglia che ho iniziato in prima persona fin dal mio arrivo in Regione Veneto quattro anni fa". Così all'Adnkronos, l'assessore allo sviluppo economico del Veneto