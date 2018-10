Veneto | agli immigrati agevolazioni sui libri scolastici solo con il certificato

Infrastrutture : assessore Veneto - intervenire subito per rischio idraulico Basso Tagliamento (2) : (AdnKronos) - "Nonostante le difficoltà del caso, che conosciamo bene - ha continuato Bottacin -, abbiamo da tempo affrontato in maniera molto precisa le problematiche relative al Tagliamento ma anche al Livenza, dove come veneto stiamo per partire con un bacino di laminazione da circa 25 milioni di