Veneto | agevolazioni libri di scuola a stranieri solo con certificato

Veneto come Lodi : agevolazioni per i libri agli alunni stranieri solo se presentano un certificato rilasciato dal Paese d’origine : Per ottenere il contributo regionale sull’acquisto di testi scolastici, gli alunni stranieri devono presentare, oltre alla certificazione Isee, un certificato sul possesso di immobili o percezione di redditi all’estero rilasciato dalle autorità del Paese di provenienza. Dopo il caso Lodi, dove il Comune ha chiesto un documento aggiuntivo a chi non è italiano per ottenere le agevolazioni su mensa scolastica e scuola bus, si scopre che anche ...

