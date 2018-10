Vela | Trofeo dell’Odio – Trionfa ‘Diavolasso’ della scuderia Ac&e-Sicurplanet

Vela – A Gargnano tutto pronto per la 66ª edizione del Trofeo dell’Odio : tutto pronto per la 66ª edizione della Regata dell’Odio sul lago di Garda Lo scorso anno il Trofeo dell’Odio del lago di Garda andò da Salò (Canottieri Garda) a Gargnano (Marina di Bogliaco). Nel prossimo week end si tornerà, per la 66° edizione, sulla rotta Nord: Bogliaco di Gargnano-Campione-Bogliaco. Nel 2017 vinse lo “Star Fighter- Docktrime”, il veloce Flying Star condotto da Simone Dondelli (Canottieri Garda) con Mattia e ...

Vela - il Circolo Vela Gargnano si prepara alla 66ª edizione del Trofeo dell’Odio : Il Trofeo dell’Odio non sarà la gara conclusiva del 2018 per Gargnano visto, che a fine mese, torneranno le gloriose Star per il Campionato del XIV° Distretto dell’area gardesana e del nord Italia Ultima serie di regate per il Circolo Vela Gargnano-lago di Garda, che nel prossimo week end, propone la classica di fine stagione del 66° Trofeo dell’ Odio. Non sarà la gara conclusiva del 2018 per Gargnano visto, che a fine mese, ...

Vela – Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport – Barcolana Young : niente vento a Trieste : Inizio con nulla di fatto alla 5ª tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport-Barcolana Young: giornata nuvolosa e assenza di vento hanno dato ampie possibilità di socializzare tra i 466 partecipanti, ma poche per regatare. Numeri record a Trieste con 466 timonieri iscritti, di cui 261 cadetti (9-11 anni) e 205 juniores (12-15 anni) Partenza della 5ª tappa del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport – Barcolana Young senza vento a ...

Vela – Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport : a Trieste la festa della Barcolana Young : La Vela del futuro pronta per l’ultima tappa 2018 del Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport: a Trieste, il 6 e 7 ottobre, la festa della Barcolana Young Con il primo week end di ottobre e la Barcolana Young organizzata a Trieste dalla Società Velica di Barcola e Grignano si concluderà il Trofeo Optimist Italia Kinder + Sport 2018 dopo 5 tappe itineranti, che durante la stagione 2018 da nord a sud hanno fatto scoprire, grazie alla Vela, ...

Vela – Trofeo Paola : il Circolo Vela Torbole trionfa nella classe Lasera : Trofeo Paola classe Laser vinto dal Circolo Vela Torbole. Alla Fraglia Vela Riva in regata leggende della Vela come Robert Scheidt insieme ai giovanissimi che si affacciano alla classe Laser. Coccoluto, Viel e Campisi i vincitori di categoria L’ultima domenica di settembre ha regalato sul Garda Trentino una splendida giornata di Vela con il Trofeo Paola, regata della classe Laser (singolo olimpico), che alla Fraglia Vela Riva ha visto la ...

Vela – 151 Miglia Trofeo Cetilar : presentata la 10ª edizione : presentata la decima edizione della 151 Miglia Trofeo Cetilar Il Salone Nautico di Genova ha ospitato oggi a mezzogiorno la presentazione della decima edizione della 151 Miglia-Trofeo Cetilar, la “regata dei record” che prenderà il via il 30 maggio 2019 sulla rotta Livorno/Marina di Pisa/Giraglia/Formiche di Grosseto/Punta Ala. Davvero tante e qualificate le presenze al Teatro del Mare, tra amici della regata, addetti ai lavori ed ...

Vela – Trofeo Panzavolta : 50 piccoli velisti a Ravenna : Trofeo Panzavolta, oltre cinquanta piccoli velisti in festa a Ravenna Il Trofeo Panzavolta, iconico appuntamento per le scuole Vela della Romagna, diventa maggiorenne e per l’occasione oltre cinquanta piccoli atleti solcano le acque antistanti il Circolo Velico Ravennate nella prima regata della loro carriera da giovani velisti. E’ successo a Marina di Ravenna domenica 9 settembre quando, come da tradizione, i bambini delle ...

Vela – Trofeo Gorla : vittoria di Matteo Pilati con “Sicurplanet Uno” : Vince il Trofeo Gorla Matteo Pilati con “Sicurplanet Uno”: gara sotto la pioggia per 180 imbarcazioni Alle 11.02.03, di questa mattina sotto la pioggia e dopo 2 ore e mezza di regata, su un Garda più simile alla Manica, taglia il traguardo del 52° Trofeo Riccardo Gorla Sicurplanet “Uno” condotto dallo skipper veronese Matteo Pilati. E’ la sua seconda vittoria consecutiva nel Trofeo Riccardo Gorla. L’anno ...

Vela - domani scatta il 52° Trofeo Trofeo Riccardo Gorla : si parte alle ore 8.30 : Si parte alle 8 e 30 da Bogliaco verso Malcesine, Riva Arco e Torbole (il consueto speed test tra due boe), Castelletto di Brenzone, il ritorno su Bogliaco-Gargnano I catamarani M 32 nuovamente bloccati dal forte Pèler del lago di Garda (oltre 35 nodi e soprattutto onda). La tappa della Cetilar Sailing Series Euro Cup 2018 si chiude così dopo 7 manche con la classifica di venerdì, che diventa definitiva. Affermazione per il 5 volte ...

Vela – Trofeo Gorla : settimana di test sul Garda : Una settimana di test sul Garda per il “52° Trofeo Gorla” del 2 settembre Week end di frenetica attesa nelle sale del Circolo Vela Gargnano-lago di Garda. Manca una settimana al 52° Trofeo Riccardo Gorla, in programma domenica 2 settembre con partenza alle ore 8.30 da Bogliaco. I vari partecipanti stanno perfezionando le iscrizioni. I Cento&Venti salperanno giovedì 30 agosto con i cat M32, multiscafi della Aston Harald, ...

Vela – Morgana vince il 30° trofeo Mario Formenton : A Porto Rafael non è mancato lo spettacolo, nonostante il vento leggero che ha costretto alla riduzione di percorso dopo 13 miglia di regata/veleggiata Cinquantaquattro barche dai 5,50 mt ai quasi 25 mt hanno voluto festeggiare con una bella veleggiata la trentesima edizione del trofeo Mario Formenton, Vela Cup 2018, organizzata dallo Sporting Club Sardinia in collaborazione con Yacht Club Costa Smeraldae Yacht Club Punta Sardegna, in ...

Vela – Trofeo Santa Chiara al Circolo Vela Marciana Marina : Il Trofeo Santa Chiara al Circolo Vela Marciana Marina Anche quest’anno come sempre il Circolo della Vela Marciana Marina ha reso omaggio alla Santa patrona del paese con il Trofeo Santa Chiara. In mare per le due prove disputate con venti leggeri dai quadranti sud i giovani velisti della classe Optimist-categoria Cadetti, L’Equipe-categorie Evo e Under 12, 420 e Libera. A dirigere il Comitato di Regata il giudice rosignanese Maurizio ...

Trofeo Formenton-Vela Cup : appuntamento a Porto Rafael il 20 agosto : Tempo di ferie, tempo di Crociera a vela, tempo di Trofeo Formenton-Vela Cup: il 20 agosto appuntamento a Porto Rafael, Palau. Nelle acque dell’Arcipelago de La Maddalena si celebra la trentesima edizione. Molte le novità per celebrare la trentesima edizione Si avvicina la data che da ormai 30 anni cadenza una delle regate-veleggiate più attese dell’estate in Gallura, uno dei territori della Sardegna più amati e invidiati al mondo per la ...