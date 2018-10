Vampirina debutta su Rai YoYo dal 16 ottobre | le anticipazioni sulla serie ispirata ai

ilnotiziangolo

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Siamo abituati a vederla apparire e scomparire, occuparsi dei suoi amici e non rinunciare mai alla sua famiglia e per tutti quelli che non hanno avuto ancora modo di conoscerecon le puntate su Disney Junior, potrà farlo da domani, martedì 16, tutti i giorni, alle ore 20.05 su Rai, in prima tv free. LA TRAMA DELLAnasce dalla penna di Anna Marie Pace che ha firmato ladi libri “Ballerina” che racconta le avventure della piccola Vee trasferita dalla Transilvania alla Pennsylvania con la sua famiglia per seguire uno strambo progetto dei suoi genitori. Insieme a lei ci saranno anche la mamma Oxana e papà Boris ma anche la nonna Pira e nonno Piro, la sorellina Nosey Hauntley e la zia Olga. I genitori disono pronti a sperimentare tutto quello che il mondo umano può offrirgli, cosa succederà alla piccola di ...