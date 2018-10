Ustioni | migliora la qualità delle cure | guarigione più “facile” | grazie a tecnologia e

meteoweb.eu

: Ustioni, migliora la qualità delle cure grazie a un nuovo farmaco - - insalutenews : Ustioni, migliora la qualità delle cure grazie a un nuovo farmaco - - insalutenews : Ustioni, migliora la qualità delle cure grazie a un nuovo farmaco - -

(Di lunedì 15 ottobre 2018)laper i pazienti ustionati. A patto, ovviamente, che questi siano trattati in un centro dedicato e da professionisti super-specializzati. Si fa il punto sugli ultimi progressi durante il 67° Congresso Nazionale della Società Italiana di Chirurgia Plastica Ricostruttiva ed Estetica SICPRE (Roma, 11-13 ottobre 2018), in una sessione riservata al tema e realizzata con la collaborazione della Società ItalianaSIUST. “Per un paziente di questo tipo, con un alto rischio di infezioni, disidratazione e problemi cardiocircolatori – spiega Paolo Paolombo, presidente del Congresso e responsabile del Centrodell’Ospedale Sant’Eugenio di Roma – la dotazione tecnologica del reparto fa la differenza”. E oggi ci sono reparti, come quello appena inaugurato al Sant’Eugenio, che dispongono di impianti in grado di controllare alla ...