USA | l' Empire State index batte le attese

USA - l'Empire State Index delude le attese : Cala l'indice manifatturiero Empire State di New York , che a settembre si porta a 19 punti dai 25,60 punti del mese prima . Il dato risulta peggiore delle attese degli analisti che stimavano un ...

USA : Indice Empire State Manufactoring NY agosto a 25 - 6 punti : Un valore al di sopra dello zero indica che l'economia del settore manifatturiero dello stato di New York è in fase di espansione. L'ottimismo delle imprese sulle prospettive continua a essere ...