Usa | deficit di bilancio a 779 miliardi | il più alto dal 2012

Feltri accUsa ancora i 5 Stelle : “Hanno deficit di intelligenza” e distrugge il Reddito di Cittadinanza : Feltri accusa i grillini di avere un deficit di intelligenza ma non risparmia neanche Matteo Salvini Risulta dalle statistiche ufficiali che in Italia coloro che lavorano in nero sono 3 milioni e 700 mila, una cifra enorme. Ebbene tutti questi signori, figurando disoccupati, avranno presto diritto a riscuotere il Reddito di Cittadinanza, che ammonta a 780 euro. Ora, se moltiplichiamo la somma per il numero di quelli che sgobbano sottobanco si ...