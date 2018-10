Usa | cresce numero americani convinti vittoria Trump in 2020

Usa - l'inflazione a settembre cresce meno del previsto : cresce meno del previsto l'inflazione negli Stati Uniti nel mese di settembre. Secondo il Bureau of Labour Statistics , BLS, americano, i prezzi al consumo hanno registrato una crescita mensile dello ...

Usa - tornano a crescere i prezzi alla produzione : I prezzi praticati all'industria americana nel mese di settembre tornano a salire dopo il lieve calo registrato nel mese precedente. Secondo il Dipartimento del Lavoro americano, BLS,, i prezzi alla ...

Usa - cresce il settore ISM non manifatturiero : In crescita il settore terziario americano . L'indice ISM dei servizi elaborato dall'Institute for Supply Management si è attestato, nel mese di settembre, a 61,6 punti dai 58,5 del mese precedente. ...

Salerno : Vincenzo De Luca assolto dall'accUsa di abuso d'ufficio e falso ideologico nel processo Crescent : Il tribunale di Salerno, collegio presieduto da Vincenzo Siani, ha assolto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nell'ambito del processo Crescent. La sentenza è stata letta dal ...

Scuola - abuso precariato docenti e Ata ultime notizie : cresce l’attesa per l’esito della caUsa Rossato : C’è grande attesa tra i precari della Scuola per l’esito della causa Rossato in seno alla Corte di Giustizia Europea: se la sentenza, come ci si augura, sarà positiva, 300mila lavoratori della Scuola, tra docenti e personale Ata, assunti negli ultimi 10 anni e con oltre 36 mesi di servizio, potrebbero infatti essere risarciti con una cifra intorno ai 30mila euro. Lo rende noto il sindacato Anief, attraverso una nota pubblicata sul ...

Cresce la fiducia nell'economia in Usa - forte pessimismo in Italia. In Europa - prevale la nostalgia per il passato : ... a dieci anni da quella che Bernanke ha definito "la peggiore crisi della Storia" A 24 -RED 15:37 Ap Nel mondo, la gente ricomincia ad avere la fiducia che aveva nell'economia nazionale prima della ...

Air Italy - load factor cresce oltre il 90% su rotte Usa : Ottimi risultati per la prima stagione estiva operata da Air Italy con il nuovo brand sulla Sardegna e sui voli Italia-USA, di recente apertura. La Compagnia ha, infatti, lanciato i nuovi collegamenti ...

In Usa cresce del 10% e contribuisce a economia Paese con 261Mld - : Il gaming è il primo contributore degli Stati Uniti con 261 miliardi di dollari ogni anno. Il settore del gioco contribuisce all'economia Usa con un incremento, rispetto, nel triennio 2014-2017, del 10%. Sono i dati che emergono da una ricerca condotta dalla Oxford Economics per conto dell'AGA, l'American Gaming Association. ...

Usa - inflazione agosto cresce sotto attese : cresce lievemente l'inflazione negli Stati Uniti nel mese di agosto. Secondo il Bureau of Labour Statistics , BLS, americano, i prezzi al consumo hanno registrato una crescita mensile dello 0,2%. ...

Usa : nel secondo trimestre cresce la produttività - cala il costo lavoro : Teleborsa, - In crescita la produttività del lavoro americano. La produttività del settore non agricolo in USA, ha segnato un aumento del 2,9% nel 2° trimestre. Il dato centra le attese degli analisti.

Usa : nel secondo trimestre cresce la produttività - cala il costo lavoro : In crescita la produttività del lavoro americano. La produttività del settore non agricolo in USA, ha segnato un aumento del 2,9% nel 2° trimestre. Il dato centra le attese degli analisti. Nel ...

Robot - il made in Italy cresce del 19% : un ritmo migliore di Germania - Giappone e Usa : Nel 2017 la crescita delle installazioni nazionali nel mondo è stata del 19% . Secondo Ifr - la Federazione Robotica internazionale - il tasso di crescita italiano è stato più alto di quello del paese del Sol levante, doppio rispetto a quello tedesco e il triplo rispetto a quello degli Stati Uniti. Ma a giocare un ruolo da padrona è la Cina: progresso del 58% e un terzo delle installazioni globali...

Usa : la fiducia dei consumatori cresce più delle attese in agosto : I cittadini statunitensi si sono dimostrati più ottimisti sull'economia in agosto, sorprendendo in positivo gli analisti. L'indice sulla fiducia dei consumatori stilato ogni mese dal Conference Board, gruppo di ricerca privato, ha registrato un incremento ...