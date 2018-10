Uragano Michael devasta la Florida | distrutte case e litorali | salgono a 21 le vittime

In Florida danneggiati diversi caccia F-22 dall' Uragano Michael - VIDEO - - : Un numero indefinito di aerei militari americani dislocati nella base Tyndall in Florida , compresi i costosi caccia stealth "Raptor F-22 ", probabilmente hanno subito danni a seguito dell'uragano ...

Uragano Michael : il bilancio delle vittime sale a 18 : Il bilancio delle vittime provocate dal passaggio dell’Uragano Michael negli USA è salito a 18: un altro decesso è stato registrato in Virginia, oltre a quelli in Florida, in Georgia e in Carolina del Nord. “Mexico Beach è rasa al suolo” ha dichiarato il governatore della Florida Rick Scott, “è come se fosse esplosa una bomba, come una zona di guerra“. Decine di edifici sono stati sollevati dalle fondamenta a causa ...