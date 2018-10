Uragano Leslie flagella le coste del Portogallo | danni enormi a Figueira da Foz

Allerta Meteo - forte maltempo al Sud : lo Jonio sforna violenti temporali sulla Calabria - l’ex Uragano Leslie arriva in Sardegna [MAPPE] : 1/7 ...

Portogallo - l’Uragano Leslie e la “Sting Jet” hanno seminato distruzione : registrati venti di quasi 180 km/h e danni estesi [FOTO e VIDEO] : 1/12 ...

Allerta Meteo Estofex - l’ex Uragano Leslie arriva nel Mediterraneo : ancora nubifragi e alluvioni al Sud e sulle Isole Maggiori : Allerta Meteo – Dopo una notte di forte maltempo all’estremo Sud, la situazione sembra non migliorare molto sull’area ed Estofex (European Storm Forecast Experiment) lancia nuovi avvisi. Allerta Meteo di livello 1 per il Mediterraneo occidentale e centrale, principalmente per nubifragi e, in misura minore, per tornado. Stesso livello e stessi pericoli per il Portogallo, appena colpito dall’ex uragano Leslie, mentre per l’Algeria orientale e la ...

Uragano Leslie si abbatte sul Portogallo : migliaia di case senza luce : L'Uragano Leslie , declassato a tempesta tropicale, ha raggiunto in queste ore le coste del Portogallo e della Spagna . Lasciate le Canarie, il tifone ha raggiunto le coste lusitane. E adesso la ...

Uragano Leslie investe il Portogallo : ANSA, - ROMA, 14 OTT - Dopo essersi allontanato dalle Canarie, l'Uragano Leslie, declassato a tempesta tropicale, ha raggiunto la costa del Portogallo con raffiche di vento fino a 190 chilometri orari.

Uragano Leslie degradato a tempesta investe il Portogallo : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Uragano Leslie degradato a tempesta investe il Portogallo : Dopo essersi allontanato dalle Canarie, l'Uragano Leslie, declassato a tempesta tropicale, ha raggiunto la costa del Portogallo con raffiche di vento fino a 190 chilometri orari. Lo riferiscono il ...

L’Uragano Leslie tocca terra in Portogallo con raffiche a 190 km/h : allerta rossa in Spagna : 1/3 ...

Uragano Leslie degradato a tempesta : 6.40 L'Uragano Leslie, declassato a tempesta tropicale, ha raggiunto la costa del Portogallo con raffiche di vento fino a 190 km orari. Lo riferiscono media iberici. Leslie è la tempesta peggiore che abbia colpito il Portogallo dal 1842. Si prevede che si sposti verso il nordest della penisola iberica. Previsti in Spagna venti fino a 100 km orari e forti piogge, fino a 75 litri per metro quadrato in 24 ore. Diramati allerta rossi e arancione ...

Uragano Leslie VERSO PORTOGALLO E SPAGNA/ Ultime notizie : iniziata la transizione in tempesta tropicale : URAGANO LESLIE VERSO PORTOGALLO e SPAGNA: Ultime notizie, è il più forte dal 1842. Fortissime piogge e raffiche di vento anche a Lisbona. Appello a non uscire di casa da parte delle autorità(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 23:45:00 GMT)

Uragano Leslie VERSO PORTOGALLO E SPAGNA/ Ultime notizie : il più forte dal 1842 - "non uscite di casa" : URAGANO LESLIE VERSO PORTOGALLO e SPAGNA: Ultime notizie, è il più forte dal 1842. Fortissime piogge e raffiche di vento anche a Lisbona. Appello a non uscire di casa da parte delle autorità(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 22:04:00 GMT)

Uragano Leslie nella storia - ad un passo dal Portogallo : impatto a breve con venti oltre 150 km/h : Uragano Leslie entra nella storia, mai così vicino all'Europa! A breve l'impatto sul Portogallo. Il ciclone tropicale Leslie è entrato nella storia : mai prima d'ora un Uragano Atlantico si era...

Portogallo - allerta rossa per l’arrivo di Leslie : l’Uragano più forte dal 1842 : Il Portogallo ha diramato un’allerta rossa sulla maggior parte del territorio nazionale in attesa dell’arrivo dell’uragano Leslie, che potrebbe essere il più potente a colpire il paese dal 1842. L’attenzione è massima in particolare per la notte tra sabato e domenica, che dovrebbe essere il momento più critico: l’Autorità nazionale per la protezione civile ha raccomandato alla popolazione di allontanarsi dalle zone ...

Uragano Leslie - allarme in Portogallo : “landfall” nella notte con raffiche di vento fino a 180 km/h su Lisbona! [MAPPE e DETTAGLI] : 1/16 ...