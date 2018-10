Università | le più innovative in Usa | Italia fuori da top 100

Università - le matricole italiane sono le più insoddisfatte del mondo : Roma - Le matricole italiane sono le più insoddisfatte al mondo: solo 4 su 10 si sentono accolte dagli atenei. Lo svela un sondaggio internazionale condotto da Sodexo su oltre 4mila universitari: se in Italia i ' soddisfatti' sono solo il 39% , in Cina, 84% ,...

Università : le matricole italiane sono le più insoddisfatte al mondo : Se per una parte degli studenti italiani il tanto agognato arrivo all’Università è un vero e proprio sogno che si realizza, per molti altri rappresenta lo scontro con una barriera che rende difficoltoso il percorso formativo. Per molte matricole, infatti, il primo mese all’Università è un salto enorme e impegnativo nella vita adulta: devono adattarsi a nuovi metodi di insegnamento, allo studio autonomo e alla necessità di saper gestire il carico ...

GRADUATORIA TEST MEDICINA 2018 - ONLINE SU UNIVERSITALY/ Ultime notizie : punteggio minimo più alto alla Bicocca : GRADUATORIA TEST MEDICINA 2018, punteggi ONLINE su UNIVERSITALY: Ultime notizie e modalità di immatricolazione all'Università. Idonei, assegnati, prenotati e in attesa(Pubblicato il Tue, 02 Oct 2018 18:11:00 GMT)

Università : a Cà Foscari di Venezia 3 - 4 mln in più dalla quota premiale Ffo (2) : (AdnKronos) - Di grande rilievo la performance di Ca’ Foscari sia per quanto riguarda le politiche di reclutamento, dove l’indicatore migliora del 30% circa e impatta per 1,6 milioni di euro di risorse in più rispetto al 2017, sia per quanto riguarda la valorizzazione dell’autonomia responsabile, do

Università : a Cà Foscari di Venezia 3 - 4 mln in più dalla quota premiale Ffo : Venezia, 26 set. (AdnKronos) - L’Università Ca’ Foscari Venezia fra i primi 10 atenei per quanto riguarda l’assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario 2018, trasmessa dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. Con oltre 76 milioni di euro assegnati per il 2018, l’Ateneo Veneziano in

Leggi razziali - a Pisa le Università chiedono scusa 80 anni dopo le espulsioni di prof e studenti : “Mai più obbedire” : “È troppo facile chiedere scusa” ha esordito il rettore dell’università di Pisa Paolo Mancarella. E’ stato suo il discorso a nome dell’intero accademico per chiedere scusa, a distanza di 80 anni, per l’espulsione di migliaia di ebrei (studenti e insegnanti) dagli atenei di tutto il Paese, per volere e per decreto del governo fascista di Benito Mussolini. “Noi oggi non dobbiamo obbedire mai più – ha ...

Pisa - le scuse dell'Università a 80 anni dalle leggi razziali : 'Dobbiamo avere la forza di non obbedire mai più' : La cerimonia nel cortile del Palazzo della Sapienza: presenti i rettori di tutti gli atenei. Noemi Di Segni, presidentessa delle Comunità ebraiche italiane: "Guardare al futuro attivando corsi e studi"

Test Veterinaria 2018 - soluzioni quesiti Medicina/ Università - prime impressioni : “più semplice del 2017” : Test Medicina Veterinaria 2018, Università: sono aumentati i posti disponibili. Le ultime notizie: il consiglio di Anmvi agli aspiranti veterinari e le polemiche sul numero chiuso(Pubblicato il Wed, 05 Sep 2018 16:06:00 GMT)

Università : ecco quali sono le 10 app più usate dagli studenti : Seguono le app provenienti dal mondo 'video e musica' ovvero Youtube , 76 per cento, e Spotify , 64 per cento, . Mentre nella seconda metà della classifica si piazza il servizio di posta elettronica ...

Università : test di Medicina - la Carta costituzionale più vecchia tra i quiz : La Costituzione più vecchia tra Usa, Messico, Italia e Francia, e il significato della parola ‘frattale’. Sono due quesiti di cultura generale che si sono trovati davanti i candidati ai test di ingresso alle Facoltà di Medicina e Chirurgia che si sono svolti oggi in tutta Italia. Il contenuto della prova, 60 domande con 5 opzioni di risposta, è identico per tutte le Università. Oltre alla cultura generale, il test prevedeva 20 ...

Università - test d'ingresso 2018 : al via domani/ Boom candidati per Medicina - prove Veterinaria più selettive : Università, test d'ingresso 2018: si parte domani. Boom di candidati alla facoltà di Medicina e numero di posti in aumento, ma a Veterinaria le prove più selettive.(Pubblicato il Mon, 03 Sep 2018 09:59:00 GMT)

Università e diritto allo studio - il Veneto vuole più autonomia. Ma la proposta di Zaia è pericolosa? : Nei giorni scorsi è stata avviata una petizione sostenuta da docenti, giornalisti ed economisti che intendono lanciare l’allarme su un’iniziativa partita dalla Regione Veneto, finalizzata a ottenere maggiori autonomie da parte dello Stato. Secondo quanto si legge sul sito dell’ente, “il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha trasmesso al ministro per gli Affari regionali Erika Stefani la proposta di legge delega per il ...

Università : stanze in affitto per gli studenti fuori sede. Milano la città più cara : Pochi giorni all’inizio di settembre, il mese che per milioni di italiani coincide con il ritorno dalle meritate ferie ma che, per molti altri, segna un nuovo inizio. Tanti sono infatti i giovani studenti che si apprestano ad entrare nelle Università del nostro paese. E se alcuni hanno la fortuna di avere la sede universitaria vicino a casa, per molti altri è necessario cambiare città dovendo quindi cercare una stanza in affitto quanto ...