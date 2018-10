Calcio - Under 21 : amichevole Italia-Tunisia 2-0. Parigini e Kean stendono i nordafricani a Vicenza : Prosegue con una vittoria il calendario di amichevoli della Nazionale italiana di Calcio Under 21 guidata da Gigi Di Biagio, che a Vicenza questa sera ha vinto per 2-0 sulla Tunisia. Gli azzurrini hanno chiuso la pratica nella prima frazione con le reti di Parigini al 34′ e di Kean, su rigore, al 38′. L’Italia, qualificata ai prossimi Europei di categoria in quanto Paese ospitante (e sarà la rassegna che qualificherà a Tokyo ...

Italia-Tunisia Under 21 0-0 : risultato e diretta live - Amichevole 2018 : Italia-Tunisia Under 21, Amichevole 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino.

Italia-Tunisia Under 21 : formazioni ufficiali e partita in diretta live - Amichevole 2018 : Italia-Tunisia Under 21, Amichevole 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino.

Calcio - Under 21 - Italia-Belgio 0-1 : azzurri sconfitti in amichevole a Udine. Decide il gol di Amuzu : La Nazionale di Calcio italiana Under 21 è stata sconfitta 1-0 dal Belgio in amichevole. Alla Dacia Arena di Udine la formazione di Di Biagio ha fatto una buona partita, ma ha poi ceduto nel finale, subendo al 38’ del secondo tempo il gol di Amuzu, che ha regalato la vittoria ai Diavoli Rossi. L’Italia parte forte in avvio di gara e stringe in difesa gli avversari. Gli azzurrini sono però imprecisi in fase realizzativa e nonostante i tanti tiri, ...

Under 21 : Azzurrini sfortunati e battuti dal Belgio in amichevole : Allo stadio Friuli Italia sconfitta 1-0: nel finale la rete di Amuzu, poi il palo di Valzania al 92'

Italia-Belgio Under 21 0-1 : risultato e cronaca in diretta live - Amichevole 2018 : Italia-Belgio Under 21, Amichevole 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino.

Italia-Belgio Under 21 : formazioni ufficiali e partita in diretta live - Amichevole 2018 : Italia-Belgio Under 21, Amichevole 2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle, sintesi e tabellino.

Italia-Belgio Under 21 - le probabili formazioni dell'amichevole : Amichevole di lusso, quella che andrà in scena domani alla Dacia Arena di Udine tra l'Italia Under 21 e i pari categoria del Belgio. Test importante, per la squadra di Gigi Di Biagio, che affronterà ...

Under 21 - l’amichevole Italia-Turchia si giocherà allo Stadio Menti di Vicenza : Si tratterà del quarto impegno stagionale per la squadra del ct Di Biagio, che quattro giorni prima affronterà il Belgio al Friuli Lo Stadio ‘Romeo Menti’ di Vicenza ospiterà lunedì 15 ottobre (ore 18.30) l’amichevole tra la Nazionale Under 21 e la Tunisia. Si tratta del quarto impegno stagionale per gli azzurrini, un match che sarà preceduto dall’amichevole con il Belgio in programma giovedì 11 ottobre (ore 18.30) ...

Juventus - test amichevole contro l'Under 23 : 1-0 - segna De Sciglio. FOTO : I bianconeri hanno vinto 1-0 contro l'U23 , gol di De Sciglio, . Allegri ha provato i suoi in vista della sfida contro il Sassuolo. Barzagli è uscito prima per un risentimento muscolare al polpaccio ...

Calcio - amichevole Under 21 : Italia-Albania 3-1. Luigi Di Biagio : “Meglio rispetto all’ultima gara” : L‘Italia Under 21 di Calcio ha battuto a Cagliari per 3-1 i pari età dell’Albania, in una gara decisa in pieno recupero. Al vantaggio di Dimarco, infatti, aveva risposto Vrioni, prima che, all’ultimo respiro, Murgia e Perugini siglassero i gol della vittoria azzurra. Il CT Luigi Di Biagio, a fine partita si è rapidamente soffermato ai microfoni della Rai. Certo il risultato, per quanto visto specialmente nella ripresa, è la ...

Calcio - amichevole Under 21 : Italia-Albania 3-1. Luigi Di Biagio : “Meglio rispetto all’ultima gara” : L‘Italia Under 21 di Calcio ha battuto a Cagliari per 3-1 i pari età dell’Albania, in una gara decisa in pieno recupero. Al vantaggio di Dimarco, infatti, aveva risposto Vrioni, prima che, all’ultimo respiro, Murgia e Perugini siglassero i gol della vittoria azzurra. Il CT Luigi Di Biagio, a fine partita si è rapidamente soffermato ai microfoni della Rai. Certo il risultato, per quanto visto specialmente nella ripresa, è la ...

Calcio - amichevole Under 21 : Italia-Albania 3-1. Murgia e Parigini salvano la truppa di Di Biagio : L’Italia Under21 di Calcio si riscatta e batte a Cagliari i pari età dell’Albania per 3-1. Punteggio però bugiardo: dopo un buon primo tempo, coronato dal vantaggio di Dimarco, gli uomini di Di Biagio si spengono nella ripresa, e subiscono il pari degli avversari con Vrioni, prima di trovare le reti della vittoria con Murgia e Parigini in piena zona Cesarini. Nel primo tempo l’Italia impiega qualche minuto a carburare, poi ...

Under 21 - Italia-Albania : il risultato dell'amichevole in diretta LIVE : LE FORMAZIONI UFFICIALI Italia , 4-3-3, : Audero; Depaoli, Mancini, Luperto, Dimarco; Locatelli, Mandragora, Pessina; Orsolini, Cutrone, Vido. All. Di Biagio Albania , 4-4-2, : Selmani; Kryeziu, ...