Una terapia efficace per l’eiaculazione precoce | disponibile anche in Italia un nuovo

Tumore alla prostata : presto sarà disponibile anche in Italia Una nuova terapia laser : presto anche nel nostro paese sarà disponibile una nuova terapia laser per la cura del Tumore alla prostata, una nuova metodologia terapeutica poco invasiva che consentirà di eliminare o di far regredire il Tumore prostatico ad uno stadio tale in cui sarà possibile evitare cure successive ai pazienti, per i quali poi sarà sufficiente una semplice sorveglianza attiva. Questa innovativa terapia, fotodinamica e mini-invasiva, si basa su di un laser ...

Roma Capitale della fisioterapia : Domani a ‘Fiosiorum’ il workshop sulla gestione dei calciatori infortUnati organizzato da Atalanta e Mectronic : Lo staff medico dell’Atalanta e l’azienda bergamasca, leader nella tecnologia laser al servizio della riabilitazione, lanciano il workshop dedicato alla gestione del calciatore di Serie A infortunato che si terrà Domani a Roma all’interno del Fisioforum. Protagonisti il dott. Marco Bruzzone, medico sociale dei nerazzurri di Bergamo, e la rivoluzionaria tecnologia Made in Italy di Mectronic THEAL Therapy. Roma – Una tre giorni di training ...

Pazienti affetti da coroideremia tornano a vedere grazie ad Una innovativa terapia genica : Entusiasmanti e per certi versi veramente rivoluzionari i risultati di uno studio di terapia genica condotto dall'Università di Oxford che ha consentito di ripristinare la vista completa o parziale ad un gruppo di Pazienti affetti da coroideremia, malattia genetica degli occhi che porta alla cecità. Lo studio iniziato nel 2011, rappresenta il primo trial a livello mondiale di questo tipo, ha visto reclutare un gruppetto di Pazienti trattati con ...

Lazio-Luis Alberto - Una terapia d'urto : E' d'accordo con Inzaghi per qualche giorno in più di riposo, ormai documenta quotidianamente su Instagram il suo motivo: un video dietro l'altro per far vedere al mondo che il suo malanno non è ...

Sclerosi multipla - sì dell’Aifa a nuova terapia : “Una rivoluzione copernicana che resterà nella storia di questa malattia” : Una nuova soluzione terapeutica per il trattamento della Sclerosi multipla è disponibile per la prima volta in Italia a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Si chiama Ocrelizumab la molecola che ha ricevuto l’approvazione di AIFA ed è erogabile solo in ambito ospedaliero, come pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Secondo l’Associazione nazionale Sclerosi multipla, che ogni anno organizza manifestazioni per far conoscere una delle più ...

Sclerosi multipla : perché la nuova terapia è Una svolta : Intervista a Giancarlo Comi, San Raffaele: "E' uno strumento efficace, sicuro e facile da somministrare, per curare le forme più aggressive della malattia"

Medicina - il diabetologo : “Più vicini a Una terapia personalizzata” : “L’armamentario a disposizione del diabetologo oggi è estremamente ricco. Esiste una varietà di molecole che ci consente di avvicinarci in maniera sempre maggiore a una terapia personalizzata”. Lo sottolinea Francesco Beguinot, professore di Patologia clinica all’Università Federico II di Napoli, che in veste di segretario onorario dell’Associazione europea per lo studio del diabete ha coordinato il programma ...

'Dopo 15 anni Una nuova terapia risponde ai bisogni dei pazienti' : ... direttore del dipartimento di oncologia della Città della salute e della scienza di Torino e presidente della European society for radiotherapy and oncology , Estro,- Emerge inoltre il ruolo chiave ...

Cristiano Malgioglio : “Lory Del Santo al GF Vip? Non è Una terapia” : Lory Del Santo al Grande Fratello Vip: Malgioglio è contrario Lory Del Santo entrerà nella Casa del Grande Fratello Vip 3 lunedì prossimo, dopo aver confermato la sua presenza a Verissimo. La decisione della regista di The Lady ha lasciato però senza parole Cristiano Malgioglio, il quale sulla rivista Chi ha esposto le sue ragioni per cui la sua amica Lory non dovrebbe far parte del cast della terza edizione del reality condotto da Ilary ...

Immunoterapia specifica e asma nei bambini : Una revisione della letteratura : Un gruppo di esperti italiani ha passato in rivista le attuali conoscenze sull’impiego dell’Immunoterapia specifica nei soggetti con asma in età pediatrica. Questo approccio ha dimostrato di poter ridurre, tra l’altro, l’evoluzione della rinite allergica in asma. L’Immunoterapia nei confronti degli allergeni, cioè i vaccini antiallergici, sono tuttora l’unico approccio in grado di curare le allergie basate sulla produzione di IgE. Con questo ...

Uomo paralizzato torna a camminare con Una terapia speciale - VIDEO - : Un paziente con paralisi completa degli arti inferiori è tornato a camminare grazie alla ricerca scientifica. La notizia proviene dalla Mayo Clinic dove Kristin Zhao e Kendall Lee hanno studiato la ...

Frate psicologo abusa di Una suora in terapia - il Papa conosceva il suo caso : Città del Vaticano ? #Me Too arriva in Vaticano. Un Frate cappuccino siciliano, terapeuta e psicologo piuttosto conosciuto (il Papa lo voleva vescovo ausiliare di Palermo), avrebbe...

Lory Del Santo e il suicidio del figlio : «Un dolore immenso - il Gf Vip per me Una terapia» : 'Tutto è successo un mese fa, per tutto questo tempo mi sono chiusa in me stessa, in un lungo silenzio, senza parlare neanche con i miei amici'. Lory Del Santo , in un'intervista assolutamente privata ...

