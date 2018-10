Una sala per Leonardo Cucchiara FOTO Il ricordo di avvocati e magistrati

Una sala per Leonardo Cucchiara Il ricordo di avvocati e magistrati : "La presenza di molti clienti - ha detto - prova come Leonardo abbia accostato alla scienza l'umanità. I tanti clienti sono divenuti amici". "Sebbene abbia avuto una vita professionale breve a causa ...

I danni della pioggia a Marsala : chiude per Una settimana la piscina comUnale : Sono davvero tanti i danni che la pioggia torrenziale di oggi ha creato a Marsala. C'è stato un temporale, lungo un'ora, e ci sono stati problemi al Giardino d'Infanzia, al Palabellina , che vergogna, ...

Marsala - ha smesso di piovere. Paura per Una donna al sottopassaggio - allagamenti : Scampò. Ha smesso di piovere a Marsala da qualche minuto e ora le nuvole si spostano minacciose verso Castelvetrano e il Belice. Vediamo la situazione. Al Liceo Scientifico i ragazzi sono rientrati in ...

Grande Fratello Vip 2018 - Ivan Cattaneo : «Mi piace Elia. Fuori potrebbe succedere qualcosa». Eleonora Giorgi ha Una cotta per Sala? : Ivan Cattaneo ed Elia Fongaro “Mi piace Elia. Fuori potrebbe succedere qualcosa”. Ivan Cattaneo esce allo scoperto riguardo ai suoi sentimenti verso l’ex velino e la tenera simpatia che starebbe nascendo tra di loro nella casa del Grande Fratello Vip. Questa mattina il cantante si è aperto con Giulia Provvedi e Lory Del Santo, più che mai incuriosite dalla possibile nascita di una storia che sarebbe certo più sorprendente di quella, di cui già ...

Spark One - sindaco Sala : "A Milano la partnership pubblico-privato è Una realtà" : Spark One: inaugurato il cantiere per la rigenerazione urbana delle ex Area Radaelli e Montedison. Innovazione tecnologica e sostenibilità ambientale per la ripartenza di Milano Santa Giulia: "Io ...

Monza - Una settimana di musica col concorso Rina Sala Gallo e Music Week : tutto il programma : A Monza è inizia la Music Week, la settimana della Musica. Si è aperta con il concerto che ha inaugurato il concorso pianistico internazionale Rina Sala Gallo. E il programma della città prevede anche ...

Expo : archiviata Una indagine su Sala : ANSA, - MILANO, 5 OTT - Il gup di Milano Giovanna Campanile, come richiesto dalla Procura generale nei mesi scorsi, ha archiviato l'accusa di turbativa d'asta sul maxi appalto per la Piastra dei ...

Expo : archiviata Una indagine su Sala : ANSA, - MILANO, 5 OTT - Il gup di Milano Giovanna Campanile, come richiesto dalla Procura generale nei mesi scorsi, ha archiviato l'accusa di turbativa d'asta sul maxi appalto per la Piastra dei ...

Amazon : aumenti salariali si rivelano Una farsa : Se Jeff Bezos - l'uomo più ricco del mondo - vuole davvero dare a uno staff laborioso un aumento di stipendio, dovrebbe lasciare che mantengano le loro opzioni azionarie oltre ad aumentare la loro ...

Milano. Biblioteca di Baggio : lavori per Una nuova Sala Polifunzionale : Al via i lavori per la realizzazione della nuova Sala Polifunzionale della Biblioteca di Baggio, in via Pistoia 10. La nuova

CONSIGLIO COMUnaLE MARSALA : LUNGO DIBATTITO. SI TORNA IN AULA DOMANI : La seduta proseguita nel pomeriggio di ieri ha registrato un LUNGO dibattito sull´atto in trattazione , piano finanziario rifiuti 2018, , nel corso del quale sono intervenuti numerosi consiglieri, ...

Charvensod. Rachid Ousalam ucciso durante Una rissa : Grave fatto di sangue a Charvensod (Aosta). Rachid Ousalam, marocchino di 50 anni, è morto nella notte durante una rissa.

Marsala - Linda Licari : Sul Piano Triennale un consiglio comUnale deprimente : Il collega è molto provato per la situazione ma è anche vero che poi ci sono delle reazioni negative da parte della popolazione che intende la politica come casta. Il consiglio comunale ha approvato ...

Olimpiadi - Zaia : 'Una mossa a tenaglia - Fontana e Sala sono d'accordo' : 'Cosa succede adesso che l'Olimpiade a tre è finita? Si continua a due, io non rinuncio. Qui in Veneto si dice: duri i banchi'. Durante la Serenissima, quello era l'ordine impartito ai rematori quando ...