Una nuova grande esclusiva PS4 prima di PS5? Sony starebbe preparando un grosso annuncio

Formula E - Vandoorne impaziente : “non vedo l’ora di iniziare Una nuova avventura con il team HWA” : Al termine della stagione, Stoffel Vandoorne passerà in Formula E lasciando la McLaren dopo due anni Il belga Stoffel Vandoorne gareggerà in Formula E dopo la stagione di Formula Uno di quest’anno con la McLaren. Il 26enne pilota correrà con la HWA nel prossimo campionato della categoria 100% elettrica, al via a Riyad il 15 dicembre. L’annuncio è arrivato il giorno prima dell’inizio dei test pre-stagione a ...

Inter - il Manchester United insiste per Perisic : pronta Una nuova offerta (RUMORS) : Uno dei migliori elementi presenti all'Interno della rosa dell'Inter [VIDEO] è sicuramente l'esterno croato Ivan Perisic, grande protagonista con la propria Nazionale al Mondiale in Russia la scorsa estate. Il giocatore si è messo in mostra, in particolar modo, in semifinale contro l'Inghilterra con il gol del pareggio e l'assist per il gol vittoria di Mandzukic e in finale contro la Francia, segnando il gol del momentaneo pareggio. Prestazioni ...

#BetterTogether : cosa fare se la disparità di genere ci costa più di Una casa nuova : Le donne devono trovare un loro modo di stare nel mondo del lavoro, un proprio stile di leadership che le aiuti a costruire percorsi di carriera che le soddisfino, a bilanciare il lavoro con quello ...

Tumore alla prostata : presto sarà disponibile anche in Italia Una nuova terapia laser : presto anche nel nostro paese sarà disponibile una nuova terapia laser per la cura del Tumore alla prostata, una nuova metodologia terapeutica poco invasiva che consentirà di eliminare o di far regredire il Tumore prostatico ad uno stadio tale in cui sarà possibile evitare cure successive ai pazienti, per i quali poi sarà sufficiente una semplice sorveglianza attiva. Questa innovativa terapia, fotodinamica e mini-invasiva, si basa su di un laser ...

Tumore della prostata : arriva anche in Italia Una nuova chirurgia laser : A Riccione, al Congresso della Società Italiana di Urologia, sono state illustrate le principali caratteristiche della “chirurgia focale“: una sorveglianza quattro volte più attiva nei tumori della prostata allo stadio iniziale e con parametri pronostici favorevoli; una terapia fotodinamica, innovativa e mininvasiva, che tramite un laser non termico e a bassa potenza, brucia fino a necrotizzare, le cellule tumorali senza danni per i ...

SHAMELESS - Episodio 9x06 : Una nuova richiesta di aiuto a Lip : Pronti per un nuovo Episodio di SHAMELESS?Peccato che questo sia l'ultimo con Cameron Monaghan....Attenzione: Spoiler!Nell'Episodio precedente:Fiona decide di non controllare più le vite dei suoi fratelli e rimane stupita quando Ford le fa capire che ci tiene davvero a lei.Ian si dichiara innocente per infermità mentale: una decisione sofferta ma presa dopo lunga riflessione e un tentativo di fuga.Debbie non ritorna con Alex e la lascia al ...

Seconda edizione del festival del cinema sociale Interferenze al via : "Qui si costruisce Una nuova comunità' : Gli spettacoli sono gratuiti e si terranno alle 17,30 e alle 20,30 al cinema Sant'Antonio di Termoli. Più informazioni su Centro diurno Chesensoha cinema sociale Comune di Termoli Consulta per le ...

Dal caso Ronaldo ai presunti rapporti con la ‘ndrangheta : la Juventus nei guai - i bianconeri rischiano Una nuova Calciopoli : 1/6 ...

Nuova prospettiva rivoluzionaria dai collettivi comUnali : ... progetto che mette al centro della discussione politica la 'questione di genere' conferendole una priorità strategica per il recupero di rappresentatività in una prospettiva rivoluzionaria di una ...

Grande Fratello Vip 2018/ Video - Stefano e Benedetta nuova coppia? "Una volta fuori te li ridarò" : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: prime tensioni per Lory Del Santo. Alcuni volti noti e amiche della nora regista si dicono preoccupate per lei...(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 17:32:00 GMT)

L’ultima corsa di Pellizotti - Franco dice addio al ciclismo a Il Lombardia : “da stasera Una nuova avventura” : Franco Pellizotti termina la sua carriera ciclistica a Il Lombardia 2018, il corridore della Bahrain Merida dopo la corsa italiana parla della nuova avventura che lo aspetta A 40 anni suonati, Franco Pellizotti al Giro di Lombardia 2018 conclude la sua carriera contraddistinta da successi e trionfi nel ciclismo professionistico. Il corridore della Bahrain Merida, dopo la corsa italiana, ha speso parole commosse per la sua ultima ...

Hill House : Una casa infestata e Una famiglia alle prese con i ‘fantasmi del passato’ nella nuova serie : Hill House Se siete amanti del genere horror c’è qualcosa che potrebbe fare al caso vostro: Hill House, nuova produzione Netflix disponibile da questo weekend. Liberamente ispirata al libro di Shirley Jackson – pubblicato nel 1959 - The Haunting of Hill House, la serie tv è stata creata e diretta da Mike Flanagan (conosciuto soprattutto per Ouija – L’origine del male). Nel cast del telefilm spiccano Michiel Huisman (già visto ne Il trono ...

Sergio Tacchini presenta Heritage : la nuova collezione per Una donna attiva e dinamica [GALLERY] : Heritage: ispirazione anni ’70 e ’80 per la collezione donna autunno inverno 2018 Sergio Tacchini, sportswear brand italiano, presenta una collezione donna che esprime il DNA più autentico del brand in chiave inedita. Pensata per una donna attiva, dinamica ma attenta al proprio look la collezione è un connubio perfetto tra moda e sport, dove l’anima atletica contrasta con un design moderno dal taglio fashion. Prendendo spunto dai cataloghi ...