Una Mustang Bullit del 1968 e una del 2018 possono trasformarsi da sogno a realtà FOTO

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Dream Giveaway ha organizzato una lotteria online che mette in palio unat Restomod delche una nuovissimat di ultima generazione Poche auto americane sono desiderabili come la Ford, in particolare in una versione in edizione limitata. Per la maggior parte delle persone, queste velocissime muscle car sono tutt’altro che abbordabili, ma ora chiunque abbia almeno 3 dollari potrà partecipare ad una particolare lotteria che permetterà di vincere sia unat Restomod delche una nuovissimat di ultima generazione. Le due muscle car vengono messe all’asta da Dream Giveaway in una lotteria online: i partecipanti potranno comprare minimo un singolo biglietto da 3 dollari e un massimo di 7.200 biglietti dal valore di 5.000 dollari. Lat Restomod delè stata finemente restaurata con un ...