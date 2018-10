Una malattia le cancella il cervello | non ricorda più nulla

Obesity day - la storia di Angela : “Pesavo 165 chili. Non è Una colpa - ma Una malattia. Ora difendo la mia dignità” : Era un’ex bambina normopeso, una nuotatrice professionista che amava gareggiare, tanto da arrivare a fare lo stretto di Messina a nuoto con la squadra civile delle Fiamme oro. Allenarsi però non era facile, anche perché l’allenatore aveva la brutta abitudine di pesarla, come tutti gli altri, una volta a settimana, una pratica che “secondo me ha dato il via ai disturbi alimentari di cui avrei presto sofferto”. “Ci ...

Pamela Petrarolo e la malattia della figlia : «È nata con Una malformazione alla testa» : ?Angelica, che ha due anni, è nata con una malformazione congenita alla testa?, Leggo.it torna a parlare di Pamela Petrarolo, cantante ed ex stellina di ?Non è la...

Sensibilità Chimica Multipla : Una malattia ancora poco conosciuta - sottostimata ma altamente invalidante : Il 24 Novembre si terrà a Modena presso L’Aula Magna del Policlinico, uno dei più autorevoli convegni internazionali mai tenuto prima in Italia che vede la partecipazione di prestigiosi esponenti della comunità medico-scientifica internazionale, impegnati nello studio della prevenzione, diagnosi e cura di una malattia ancora poco conosciuta, sottostimata ma altamente invalidante. L’evento dal titolo “Sensibilità Chimica Multipla: stato ...

Austria - la bimba ha Una malattia genetica : può vivere solo se trova un donatore : La vicenda [VIDEO] di cui si sta per parlare riguarda purtroppo un altro caso in cui una piccola creatura è affetta da una malattia genetica e che per colpa di quest'ultima rischia di non riuscire a sopravvivere. È la storia della piccola Stella, una dolcissima bimba di poco più di un anno, nata in Austria dove attualmente vive assieme al suo papa' italiano, Manfredo, originario di Ugovizza, comune in provincia di Udine, e alla sua mamma, ...

Pamela Petrarolo parla della malattia della figlia : “Nata con Una malformazione” : Pamela Petrarolo di Non è la Rai parla per la prima volta della malattia della figlia Angelica Pamela Petrarolo, una delle star lanciate da Non è la Rai, ha parlato per la prima volta della malattia della figlia. La cantante e attrice non lo ha mai fatto per non strumentalizzare la vicenda. Ha portato avanti […] L'articolo Pamela Petrarolo parla della malattia della figlia: “Nata con una malformazione” proviene da Gossip e Tv.

Marco Cucolo - il fidanzato di Lory Del Santo - a Domenica Live : “Loren aveva un sintomo - non Una malattia” : Domenica Live: Marco Cucolo parla della morte del figlio di Lory Del Santo Mentre Lory Del Santo è al Grande Fratello Vip, il fidanzato Marco Cucolo ha rilasciato una toccante intervista a Domenica Live. A Barbara d’Urso l’ex concorrente di Pechino Express ha esternato tutto il suo dolore per la morte di Loren, al quale […] L'articolo Marco Cucolo, il fidanzato di Lory Del Santo, a Domenica Live: “Loren aveva un sintomo, ...

Sclerosi multipla - sì dell’Aifa a nuova terapia : “Una rivoluzione copernicana che resterà nella storia di questa malattia” : Una nuova soluzione terapeutica per il trattamento della Sclerosi multipla è disponibile per la prima volta in Italia a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN). Si chiama Ocrelizumab la molecola che ha ricevuto l’approvazione di AIFA ed è erogabile solo in ambito ospedaliero, come pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Secondo l’Associazione nazionale Sclerosi multipla, che ogni anno organizza manifestazioni per far conoscere una delle più ...

Ospedale pediatrico Bambino Gesù - Malattie rare scoperta Una nuova malattia genetica del neurosviluppo : Si tratta di una patologia ultra-rara, finora orfana di diagnosi, cui sono noti solo 3 casi al mondo, 2 dei quali seguiti dall'Ospedale della Santa Sede. La scoperta è stata pubblicata sulla rivista ...

Grande Fratello Vip 2018 - Eleonora Giorgi rimprovera i palestrati : “è Una malattia”. Ma non aveva capito niente : GF Vip 3 - Eleonora Giorgi Nella casa del Grande Fratello Vip si può discutere anche per la suddivisione delle uova: lo sa bene Eleonora Giorgi, responsabile di un litigio sorto qualche ora fa nella casa di Cinecittà. Tutto è partito quando i concorrenti, di comune accordo, hanno deciso di comprare sei uova a testa per tutta la settimana: dopo aver sottolineato che lui non ne avrebbe mai mangiato così tante, lo chef Andrea Mainardi ha proposto ...

Carlo Calenda : "Mia moglie? La donna più coraggiosa che conosca. Mi disse : 'La mia malattia non è Una colpa - non inventiamo scuse'" : "Alla gente non importa se Di Maio sia bravo o meno, ma che sulla sedia ci sia uno di loro. Perché negli ultimi decenni non hanno sentito di essere rappresentati da chi doveva esser 'competente'". Nella difficoltà a creare un'identificazione, Carlo Calenda individua la causa principale che ha portato la sinistra a non esser più scelta da molti suoi elettori, premiando i candidati leghisti e pentastellati. Lo racconta in ...

CAROLYN SMITH DIFENDE NADIA TOFFA/ "Devo la mia forza a mia madre - aveva Una malattia" (Domenica in) : La lotta di CAROLYN SMITH contro il cancro non è ancora terminata. Oggi la coreagrafa e nota giudice di Ballando con le stella sarà ospite della puntata di Domenica in(Pubblicato il Sun, 30 Sep 2018 17:22:00 GMT)

Salute - Riccardi : “Garantire Una vita normale dopo la malattia” : “L’obiettivo della prevenzione e di una capillarità ancora maggiore degli screening, ma, altrettanto decisivo, il percorso che viene dopo la malattia e che non può diventare una sopravvivenza, ma deve essere un ritorno alla vita normale”. Lo ha detto oggi a Villa Manin di Passariano (Codroipo) il vicegovernatore con delega alla Salute del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, in apertura del convegno “Donne, ecco i ...

Una Vita anticipazioni : la malattia di ADELA - lei ne parla a SIMON e… : Nelle puntate italiane di Una Vita andate in onda di recente, SIMON Gayarre (Jordi Coll) ha dato a Susana (Amparo Fernandez) e Maria Luisa (Cristina Abad) il permesso di organizzare una commemorazione in onore di Elvira Valverde (Laura Rozalen); il ragazzo ha così chiesto alle donne di contattare anche suor ADELA (Marian Arahuetes), la giovane novizia con cui la figlia di Arturo (Manuel Regueiro) ha trascorso il suo breve soggiorno in ...

In malattia va a giocare a calcio - licenziato dall'azienda : il tribUnale gli dà ragione : Si finge malato perché afflitto da cefalea, ma se ne va in giro per supermercati e giocare una partita di calcio. Così, viene licenziato in tronco dall'Eav che gli ha contestato la violazione 'degli ...