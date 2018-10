Una grande Italia vince in casa della Polonia

StraGenova - Una grande corsa col cuore : grande successo di pubblico per l’evento benefico. I fondi raccolti con l’iniziativa promossa dal Secolo XIX finanzieranno un progetto per i quartieri colpiti dal disastro

[L'analisi] Il Pd vuole Una "piazza grande" per la sinistra. Zingaretti in campo - Minniti quasi - Renzi lavora ai comitati civici : Giovani, cultura, lavoro, economia i quattro temi chiave. Alcuni candidati al Congresso dem hanno già annunciato la loro presenza: Matteo Richetti e Francesco Boccia. Il segretario dem Maurizio ...

Grande Fratello Vip 3 - Patrizia De Blanck e Andrea Cardella : "Daniela Del Secco d'Aragona non è Una Marchesa" : Uno dei dibattiti che sta accendendo i salotti televisivi in questo periodo è il seguente: la Marchesa Daniela Del Secco d'Aragona, concorrente della terza edizione del Grande Fratello Vip, è davvero una nobile?Durante la puntata odierna di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5, Patrizia De Blanck e Andrea Cardella, figlio adottivo di Marina Ripa di Meana, hanno espresso la loro opinione a ...

Grande Fratello Vip - sospetto sessuale sulla marchesa d'Aragona : 'Non è Una donna'. Cosa sanno nella casa : Una confessione scandalosa e sconvolgete sulla marchesa d'Aragona , autentica star del Grande Fratello Vip . Entrato in caverna insieme a Giulia Provvedi , il pettegolo Ivan Cattaneo ha chiesto alla ...

Grande Fratello Vip 2018/ Video - Stefano e Benedetta nuova coppia? "Una volta fuori te li ridarò" : Grande Fratello Vip 2018, anticipazioni: prime tensioni per Lory Del Santo. Alcuni volti noti e amiche della nora regista si dicono preoccupate per lei...(Pubblicato il Sat, 13 Oct 2018 17:32:00 GMT)

Pd - Martina a Piazza Grande 'Gli avversari sono fuori - restiamo uniti'. Zingaretti 'Battiamoci per Una nuova speranza' : 'sono qui per ascoltare, è giusto che un segretario vada ad ascoltare le proposte che ci sono. Ce ne saranno altri di questi appuntamenti, l'importante è tenere presente che il nostro avversario è la ...

Simona Marchini - Una grande artista al servizio di tanti giovani talenti : Con quali finalità? «Gli spettacoli targati Arteinscena avranno la possibilità di circolare in altri teatri e affermarsi in realtà anche nazionali, con grande ritorno di immagine non solo per Prato ...

Benedetta Mazza si racconta al Grande Fratello : “ho fatto Una follia per Osvaldo” [FOTO] : 1/7 ...

Grande Fratello Vip - Valerio Merola contro Maurizio Battista e Enrico Silvestrin : 'Una coppia diabolica' : Eliminato al televoto nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip, Valerio Merola è uscito dalla casa più spiata d'Italia lasciandosi dietro polemici strascichi con due ex coinquilini: Maurizio Battista ed Enrico Silvestrin.Un rapporto, quello tra i tre, che potrebbe persino approdare in un'aula di tribunale, come confessato dal 'Merolone' al settimanale Spy. prosegui la letturaGrande Fratello Vip, Valerio Merola contro Maurizio ...

ETNA SCIVOLA NEL MAR IONIO - ALLARME TSUnaMI : ECCO PERCHÉ/ Allarme scienziati - video : l’ultima grande eruzione : ETNA sta SCIVOLAndo nel Mar IONIO: rischio TSUNAMI. Nuovo studio relaziona il movimento alla gravità, non principalmente all'ascesa del magma. Le ultime notizie(Pubblicato il Fri, 12 Oct 2018 11:42:00 GMT)

Anticipazioni Pechino Express prossima puntata : Una grande sorpresa per il gruppo : Pechino Express quinta puntata, le Anticipazioni sul nuovo appuntamento TV Le Anticipazioni sulla prossima puntata di Pechino Express vengono direttamente dal filmato mandato in onda alla fine della quarta che – come avrete senz’altro visto – ha visto la coppia dei Promessi Sposi salvarsi per un pelo. Un brutto momento per tutte le coppie che […] L'articolo Anticipazioni Pechino Express prossima puntata: una grande ...

Grande Fratello Vip 2018 : pioggia di critiche per Cattaneo e Giorgi. All’attrice : «Smettila di lamentarti. Sei Una finta buona» : Eleonora Giorgi Notte “movimentata” all’interno della casa del Grande Fratello Vip 2018. Gli autori del reality hanno deciso di scaldare gli animi dei concorrenti chiamandoli anonimamente a descrivere i difetti dei propri colleghi. In un secondo momento le vittime degli attacchi hanno letto davanti a tutti tali critiche, senza sapere chi avesse scritto cosa. A finire nel mirino sono stati soprattutto Ivan Cattaneo ed Eleonora ...

Grande Fratello Vip 2018 - Ivan Cattaneo : «Mi piace Elia. Fuori potrebbe succedere qualcosa». Eleonora Giorgi ha Una cotta per Sala? : Ivan Cattaneo ed Elia Fongaro “Mi piace Elia. Fuori potrebbe succedere qualcosa”. Ivan Cattaneo esce allo scoperto riguardo ai suoi sentimenti verso l’ex velino e la tenera simpatia che starebbe nascendo tra di loro nella casa del Grande Fratello Vip. Questa mattina il cantante si è aperto con Giulia Provvedi e Lory Del Santo, più che mai incuriosite dalla possibile nascita di una storia che sarebbe certo più sorprendente di quella, di cui già ...

Razer Phone 2 è Una “bestia” da gaming che ammicca al grande pubblico : Razer Phone 2 ha abbracciato alcune caratteristiche come la certificazione IP67 e la ricarica wireless che lo rendono interessante agli occhi di tutti L'articolo Razer Phone 2 è una “bestia” da gaming che ammicca al grande pubblico proviene da TuttoAndroid.