Una campagna di sensibilizzazione contro le aggressioni agli operatori sanitari

C'era una volta la cena : Una campagna contro la malnutrizione nei bimbi : Helpcode Italia Onlus - organizzazione no profit che lavora in Italia e nel mondo dal 1988 per garantire a ogni bambino e bambina un'alimentazione adeguata, un'istruzione di qualità e cure in caso di malattia - in collaborazione con l'Istituto Giannina Gaslini di Genova , ha ...

Barcolana 2018 : LILT presente con uno stand - lancia Una campagna di sensibilizzazione contro i tumori del colon-retto : Continua l’impegno di LILT – Lega Italiana per la Lotta contro i tumori – nell’ottica della prevenzione e della sensibilizzazione agli stili di vita salutari. Quale migliore occasione se non l’evento della Barcolana 2018, una delle regate più importanti, che si svolgerà a Trieste il 14 ottobre. In questo contesto prende avvio la campagna di LILT Trieste “COLON responsabilità 50”, dedicata alla prevenzione dei tumori del colon-retto. Non a ...

Juventus - la sorella di Ronaldo lancia Una campagna social per difenderlo : TORINO - La sorella di Ronaldo , Katia Aveiro , non ci sta e scende in campo per difendere Cristiano , alle prese con l'accusa di violenza sessuale. La donna ha pubblicato su Instagram un'immagine di ...

Più che Una manovra - Una costosissima campagna elettorale : Dopo sette lunghi giorni, il Governo ha finalmente trasmesso al Parlamento la Nota di aggiornamento al DEF, che delinea gli elementi fondamentali della manovra di bilancio per il triennio 2019-2021.La lettura del documento e delle tabelle conferma una serie di criticità e ne fa emergere altre.La prima: tanta assistenza, pochissima crescita.La manovra 2019 vale più o meno 40 miliardi. Soldi dei contribuenti. Come verranno usati? In ...

Vela – Stalder e Speri lanciano Una campagna crowdfunding per Tokyo2020 : Alexandra Stalder e Silvia Speri per veleggiare verso le Olimpiadi lanciano una campagna crowdfunding per cercare di avverare il sogno sul 49er FX “Il sogno delle Olimpiadi può essere di tutti. Anche il Tuo” con questo motto le veliste veronesi Alexandra Stalder e Silvia Speri hanno attivato una raccolta fondi on line per rincorrere il loro sogno olimpico, che plana sulla più acrobatica delle classi femminili, quella dello skiff 49er ...

Biotestamento - Cappato consegna le disposizioni all’anagrafe : “Chiediamo al Governo Una campagna di informazione” : Hanno consegnato le loro Dat (disposizioni anticipate di trattamento) all’Ufficio anagrafe del Comune di Milano per ricordare, ancora una volta, le possibilità che la legge sul Biotestamento, approvata a dicembre del 2017, mette a disposizione di tutti i cittadini. Marco Cappato, leader dell’Associazione Luca Coscioni, Lorenzo Lipparini, radicale e assessore a Milano e Michele Usuelli, consigliere regionale di “Più Europa, con ...

Dopo Una campagna Kickstarter e sei anni di lavoro uno sviluppatore ammette a malincuore il fallimento del progetto : Sta facendo notizia in queste ore la vicenda di Josh Parnell, sviluppatore indipendente le cui vicissitudini scaldano il cuore e provano forse sorprendentemente che l'industria dei videogiochi possa essere protagonista di episodi assolutamente positivi.Per chi non dovesse conoscere Parnell e il suo progetto, lo sviluppatore lanciò circa 6 anni fa un'ambiziosa campagna Kickstarter per Limit Theory, un titolo fantascientifico generato ...

Campagna contro Di Battista - "Fascista!"/ Lui - "mai detto di essere di sinistra : torno presto a dare Una mano" : Di Battista in America Latina: "È un fascista". Ultime notizie, Campagna social contro l'esponente del Movimento 5 Stelle: "Razzista contro migranti".(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 12:51:00 GMT)

Bioshopper - al via Una campagna per non sprecare i sacchetti compostabili : Lunga vita ai sacchetti della spesa, che siano compostabili o di plastica. Per sensibilizzare i consumatori a un uso più accorto degli shopper sta per partire la campagna 'Salva un sacchetto'. ...

"Una storia di mani" : al via la campagna di raccolta fondi della Lega del filo d'Oro : Per la campagna sono scesi in campo, oltre ai testimonial storici come Renzo Arbore e Neri Marcoré, alcuni tra i direttori...

“Una storia di mani” al via la campagna di raccolta fondi della Lega del Filo d’Oro : Poter garantire un intervento precoce ai bambini sordociechi da zero a 4 anni e ridurre le liste d’attesa, che oggi possono arrivare fino a 18 mesi[1], significa poter agire tempestivamente già nella primissima infanzia sulle abilità residue ed offrire così le migliori garanzie di recupero. Ma anche, al contempo, incrementare i posti da 56 a 80 per accogliere un numero maggiore di persone adulte sordocieche e pluriminorate psicosensoriali. Si ...

Medici contro il razzismo - al via Una campagna per combatterlo : Forse esiste ancora tra i cittadini Italiani, la voglia di manifestare per l'accoglienza e la voglia di andare contro la tendenza antimigratoria, dai toni a volte apparentemente razzisti, che sembra aver preso in ostaggio il nostro Paese. La voglia di lottare su questo tema sembra essere quasi estinta nelle file della politica moderna, o all'interno delle grandi istituzioni, dove invece di spingere per ideali come quelli di libertà e uguaglianza ...

Cosenza. Incendio nella struttura comUnale delle piscine di Campagnano : Un rogo ha interessato la struttura comunale delle piscine di Campagnano a Cosenza. L’Incendio è partito dalla copertura in legno

Dalla Polizia Stradale Una campagna per ridurre le vittime della strada : Al via la campagna di sicurezza stradale "EDWARD" , European Day Without A Road Death, promossa dal Network Europeo delle Polizie stradali "TISPOL". L'iniziativa si inserisce nella settimana europea ...