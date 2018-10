Un remake completo di Shenmue fu cancellato per fare spazio alle remastered di Shenmue 1

eurogamer

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Che differenza c'è, in fin dei conti, tra unae un? Risponde a questa domanda un nuovo video dei colleghi di Digital Foundry, riportato da VG24/7, che mostra unmai pubblicato dia causa della scelta di SEGA di puntare sulla riedizione dei primi due capitoli.Nel video è possibile costatare l'incredibile qualità delrispetto a1 & 2, che si limita a essere una semplicedei capolavori realizzati da Yu Suzuki. Se in alcuni frangenti le differenze sono minime tra le due produzioni, in altri viene evidenziata nettamente la qualità del.Siete delusi dal fatto che sia stata preferita la riedizione in salsadi1 & 2 piuttosto che ilvero e proprio del primo capitolo? Vi consolerete con3?Read more…