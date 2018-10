Un fan sul palco di Shakira durante l’El Dorado World Tour | il video della reazione

Giorgia Lucini incinta - l’ultimo annuncio sulla gravidanza entusiasma i fan : Giorgia Lucini è incinta di un maschio o una femmina? Finalmente l’annuncio! Che bella sorpresa stamattina per i fan di Uomini e Donne: Giorgia Lucini ha annunciato di essere incinta di un maschietto! Nulla sarebbe cambiato se fosse stata femmina, è ovvio, ma la sorpresa riguarda più che altro avere la certezza di scoprire se […] L'articolo Giorgia Lucini incinta, l’ultimo annuncio sulla gravidanza entusiasma i fan proviene da ...

Foo Fighters - giovane fan di 10 anni invitato a suonare insieme alla band. Il risultato? Giudicate voi : Uno show nello show quello dei Foo Fighters a Kansas City, negli Stati Uniti. Durante il concerto il leader della rock band Dave Grohl ha invitato sul palco un ragazzo di 10 anni e gli ha ceduto momentaneamente la chitarra, invitandolo a suonare insieme a lui. Il giovane ha scelto un brano dei Metallica: Enter Sandman. risultato? Giudicate voi L'articolo Foo Fighters, giovane fan di 10 anni invitato a suonare insieme alla band. Il ...

Shakira : un fan irrompe sul palco - lei lo difende dai bodyguard e lo abbraccia : Mitica <3 The post Shakira: un fan irrompe sul palco, lei lo difende dai bodyguard e lo abbraccia appeared first on News Mtv Italia.

Stefano Cucchi - due tendenze insopportabili nel dibattito sul caso : Come i miei 25 lettori avranno notato, da un po’ di tempo sono assente da questo blog e, se qualcuno ha sentito la mancanza, me ne scuso. Sono all’estero e fatico a seguire le vicende italiane. Rientrato per qualche giorno, però, sono rimasto colpito da alcuni aspetti che la comunicazione giornalistica ha sviluppato attorno al caso Cucchi e alle sue più recenti, inattese evoluzioni. Ci sono in particolare due tendenze, nel dibattito sul tema, ...

Cinema - giovani madoniti fanno un film sul sindacalista Li Puma : Il film, diretto da Salvatore Bongiorno e ambientato tra il 1947 e il 1948, narra di due vite che si incrociano, quella di un contadino dedito al suo lavoro e alla militanza politica e quella di uno ...

Stefano De Martino/ "No comment" sulla sua vita sentimentale : "'Ti amo' lo dico a mio figlio" (Domenica In) : Stefano De Martino, il ballerino ancora non ha deciso quale sarà il suo futuro in televisione. Cosa accadrà invece in campo sentimentale? (Domenica In)(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 15:39:00 GMT)

Ilaria Cucchi/ "Sulla mia pelle" racconta il fratello Stefano : "Mi ha restituito il suo ricordo" (Domenica In) : Ilaria Cucchi sarà ospite della puntata di Domenica in di oggi. La donna ha lottato molto perché si facesse luce sulla morte del fratello avvenuta nove anni fa(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 14:51:00 GMT)

Beach volley - World Tour 2019 Yangzhou. Usa e Russia trionfano sulla sabbia cinese : April Ross torna a guardare tutte dall’alto in basso per la seconda volta nel 2018 e da due anni a questa parte. In coppia con Alix Klineman, il bronzo di Rio e argento a Londra trionfa nel torneo 4 Stelle di Yangzhou in Cina che ha visto, invece, in campo maschile un’altra finale tutta russa con Semenov/Leshukov che hanno sconfitto al tie break i compagni Krasilnikov/Stoyanovskiy, confermando così la bontà del lavoro svolto dalle ...

fano Giana/ Streaming video e diretta tv : probabili formazioni - quote - orario e risultato live : diretta Fano Giana Streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live della partita per la 6^ giornata di Serie C, girone B (oggi 14 ottobre)(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 04:22:00 GMT)

Uomini e Donne - Teresa e Salvatore di nuovo insieme : i dubbi dei fan sulla crisi : I riflettori del pubblico di Uomini e Donne tornano a riaccendersi su Teresa e Salvatore, una delle coppie più longeve tra quelle che abbiamo visto nascere nel corso di questi ultimi anni nello studio del dating show condotto da Maria De Filippi. Qualche settimana fa, però, Teresa e Salvatore avevano annunciato la fine della loro relazione: i due su Instagram dissero che non stavano più insieme e che questa volta sarebbe stato un addio ...

Nazionale - Mancini insiste sul tridente fantasia : Immobile fuori anche in Polonia : L'Italia è ancora quella di mercoledì sera a Marassi. Perché, stando alle indicazioni dell'allenamento pomeridiano di ieri a Coverciano, Mancini non avrebbe intenzione di cambiare l'undici titolare di ...

Erjona Sulejmani infiamma i social : l’ex di Dzemaili fa impazzire i fan [FOTO] : 1/7 Instagram ...

Amy Winehouse - i fan protestano : 'Smettetela di lucrare sulla sua morte' : ... intanto, Eagle Rock spedirà nei negozi un documentario su "Back to black" , l'album che tra il 2006 e il 2007 portò Amy Winehouse in cima alle classifiche di tutto il mondo e che le fece vincere la ...