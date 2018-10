Blastingnews

: Umbria, affiora dagli scavi la tomba di una bambina affetta da malaria - Blasting News - umbriatweets : Umbria, affiora dagli scavi la tomba di una bambina affetta da malaria - Blasting News - umbriatweets : Umbria, affiora dagli scavi la tomba di una bambina affetta da malaria - Blasting News -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Sepolto con una pietra in bocca per evitare che si rianimasse, potesse 'mordere' e spargere tra i vivi la malattia di cui era morto perché considerato un piccolo vampiro. Per vedere da vicino lo straordinario ritrovamento, sono accorsi a Lugnano in Teverina, localita' alle porte di Terni, esperti da tutti il mondo. Il 'bambino vampiro' di 1500 anni fa, rinvenuto nel corso di uno scavo in un cimitero gia' di per sé ritenuto unico perché ospita altri bambini morti in tenera eta' o nati morti, è per gli archeologi una scoperta senza precedenti. Lo cercavano da 30 anni, ma solo ora l'hanno ritrovato. Per il bambino vampiro un particolare rito funebre Citta' dell'olio e tra i borghi più belli d'Italia, Lugnano in Teverina, riservava ben altre sorprese. Nell'area archeologica di Poggio Gramignano, un team di archeologi statunitensi guidato da David Soren, dell’Universita' ...