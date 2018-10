Salvini : “Macron scarica migranti in Italia? Francia chiarisca”/ ULTIME NOTIZIE - ‘mistero’ furgone a Claviere : Scontro Italia-Francia a Claviere: Salvini, "Macron scarica i migranti al confine? Chiarisca". Ultime notizie, ‘mistero’ del furgone Gendarmerie dopo il maxi sgombero nella chiesetta(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 14:39:00 GMT)

Colonia - stazione centrale : spari e ostaggi/ Video ULTIME NOTIZIE Germania : interviene la polizia : Colonia, stazione centrale: spari e ostaggi, Video e ultime notizie dalla Germania. interviene la polizia, che ha evacuato e blindato l'area. Panico in strada...(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 14:21:00 GMT)

FRANCIA - PIOGGE TORRENZIALI AUDE : 13 MORTI/ Alluvione - video ULTIME NOTIZIE : 1000 evacuati a Carcassonne : FRANCIA, PIOGGE e inondazioni AUDE: almeno 13 MORTI per il maltempo. video Alluvione e ultime notizie: allarme rosso per la piena del fiume, arrivato a quasi sette metri. (Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 14:03:00 GMT)

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora Germania : spari e presa di ostaggi in stazione a Colonia (15 ottobre 2018) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: elezioni locali in Germania, crollo del CSU. spari nella stazione di Colonia, ci sarebbero degli ostaggi presi in una farmacia (15 ottobre 2018).(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 13:45:00 GMT)

Caso Ronaldo - ULTIME notizie. Avvocato : “Non ci sarà accordo economico” con la Mayorga : “In sede giudiziaria sarà confermata l’innocenza di Cristiano Ronaldo“. È quanto dichiarato da Peter Christiansen, legale del fuoriclasse portoghese, secondo quanto riporta il Correio da Manha, giornale portoghese che sta seguendo in modo assiduo gli sviluppi del Caso del presunto stupro di cui l’americana Kathryn Mayorga ha accusato il Pallone d’Oro. Stavolta, ha precisato il legale, non vi sarà alcun accordo ...

Jamal Khashoggi - Turchia “corpo sciolto in acido”/ ULTIME NOTIZIE - Re Arabia chiama Erdogan : aperto consolato : Scomparsa Jamal Khashoggi, media Turchia: "corpo sciolto nell'acido", le Ultime notizie da Istanbul. chiamata Re Arabia Saudita ed Erdogan, "aperto il consolato agli agenti"(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 13:42:00 GMT)

Manovra - manca l'intesa : oggi nuovo vertice/ ULTIME NOTIZIE - Berlusconi stronca il Governo : "è un disastro" : Manovra, manca intesa su vari nodi: Reddito di Cittadinanza, Dl Fiscale e lettera alla Ue. oggi CdM alle 17 a P.Chigi: riunione Conte, Salvini, Giorgetti e Di Maio: tutte le Ultime notizie(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 13:17:00 GMT)

RIFORMA PENSIONI 2018/ Lega e M5s divisi su assegni d'oro (ULTIME notizie) : Novità RIFORMA PENSIONI 2018. Lega e Movimento 5 Stele divisi su assegni d'oro. Tutte le ultime notizie e le news sui principali temi previdenziali di oggi, 15 ottobre(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 12:59:00 GMT)

MILANO - INCENDIO IN DEPOSITI RIFIUTI/ Video ULTIME NOTIZIE - aperta inchiesta su rogo in primo capannone : MILANO, INCENDIO in capannone di RIFIUTI nei pressi di Quarto Oggiaro. Fiamme alte e nube nera visibili da chilometri: in corso gli accertamenti sulle cause del rogo.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 12:51:00 GMT)

Veneto - richiesto certificato per il contributo libri agli immigrati/ ULTIME NOTIZIE - secondo caso dopo Lodi : Veneto, richiesto certificato per il contributo libri agli immigrati. Ultime notizie, secondo caso dopo Lodi: il Partito Democratico presenta una interrogazione(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 12:22:00 GMT)

‘Spese pazze’ Regione Liguria - per Edoardo Rixi chiesti 3 anni 4 mesi/ ULTIME NOTIZIE - trema viceministro Mit : Regione Liguria, processo "Spese Pazze": per Edoardo Rixi chiesti 3 anni e 4 mesi di condanna dal pm Pinto. Ultime notizie, guai per il viceministro Mit (Lega) impegnato nel ponte Morandi(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 12:10:00 GMT)

Campania - maxi-blitz antidroga : 50 arresti/ ULTIME NOTIZIE : spaccio e camorra al centro dell'operazione : Campania, maxi-blitz antidroga: eseguiti 50 provvedimenti cautelari nell'intera Regione. Al centro dell'operazione, detenzione, spaccio di stupefacenti e camorra.(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 12:09:00 GMT)

Tap - Conte incontra parlamentari e consiglieri M5S/ ULTIME NOTIZIE - ripresa dei lavori in Salento : Tap, Conte incontra parlamentari e consiglieri M5S. Ultime notizie, imbarazzo in casa pentastellata: ripresa dei lavori in Salento, oggi vertice a Palazzo Chigi(Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 11:40:00 GMT)

Francia - piogge e inondazioni Aude : 6 morti/ Video alluvione - ULTIME NOTIZIE : allarme per piena del fiume : Francia, piogge e inondazioni Aude: almeno 5 morti per il maltempo. Video alluvione e ultime notizie: allarme rosso per la piena del fiume, arrivato a quasi sette metri. (Pubblicato il Mon, 15 Oct 2018 11:26:00 GMT)