UK | abusata e costretta a guardare film pornografici dal papà | il racconto di

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Amanda Hollis, adesso mamma di 3 figli, da bambina è stataa subire violenze ed abusi sessuali da parte del padre, il quale la costringeva a vedereall'interno della propria abitazione sita in Manchester. A distanza di anni, dopo essere riuscita a superare parte dello choc subito da quando aveva 4 anni, la donna ha deciso di raccontare quei momenti alla stampa VIDEO. Dopo anni ildi Amanda Nel dettaglio, stando a quanto riportato dal Sun, Amanda ha raccontato che le violenze sono durate per almeno 6 anni, con il padre che la rinchiudeva in una stanza e la forzava adeicome introduzione agli abusi che poi lui stesso compiva nei riguardi della piccola, sola ed indifesa contro suo padre, alla fine rivelatosi suo carnefice. Amanda ha dovuto aspettare il compimento dell'undicesimo anno di vita per mettere fine a ...