UE | Coldiretti | “All’Italiana quarantini il premio imprese rosa”

meteoweb.eu

: OGGI IN ESCLUSIVA SU INFORMACIBO: FRIULI VENEZIA GIULIA--CAMPANIA - LAZIO I 'Sigilli” di @CampagnaAmica @coldiretti… - EdTroiano : OGGI IN ESCLUSIVA SU INFORMACIBO: FRIULI VENEZIA GIULIA--CAMPANIA - LAZIO I 'Sigilli” di @CampagnaAmica @coldiretti… - stefano2114 : RT @lvoir: Coldiretti: 'Olio d'oliva, crolla la produzione italiana: -38% E' invasione di quello tunisino' Quando c'è da far del male all'I… - FilippoFortuna : RT @lvoir: Coldiretti: 'Olio d'oliva, crolla la produzione italiana: -38% E' invasione di quello tunisino' Quando c'è da far del male all'I… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) C’è una giovane italiana tra le vincitrici delalla sostenibilità promosso tra i 28 paesi dell’Unione Europea. A darne notizia è lain occasione della cerimonia finale svoltasi a Bruxelles del concorso organizzato dal Comitato Donne del Copa-Cogeca, l’associazione delle organizzazioni agricole e cooperative dell’Ue che rappresenta gli interessi di oltre 23 milioni di agricoltori europei. A conquistare il secondo posto finale, unica italiana, è stata la marchigiana Sandra, imprenditrice agricola di Belvedere Ostrense, in provincia di Ancona. Biologa molecolare, Sandra ha creato dal nulla – continua– l’azienda agricola Color Off nella quale coltiva piante tintorie per estrarne colorazioni naturali ed eseguire tinture su fibre, anch’esse green. Le coltivazioni – spiega– avvengono a basso impatto ambientale nel massimo ...