Uccide figlio compagna nel Mantovano

Mantova - 76enne Uccide figlio compagna : 9.02 Un uomo di 76 anni ha ucciso con un colpo di pistola, la scorsa notte, a San Benedetto Po, nel Mantovano, il figlio 33enne della propria compagna. Il fatto, avvenuto a seguito di una lite familiare, è accaduto alla presenza della donna che ha dato l'allarme. L'omicida è stato fermato nella stessa abitazione da una pattuglia dei Carabinieri e ora si trova in caserma in attesa delle decisioni dell'autorità giudiziaria.

Rottweiler morde figlio del vicino : padrone Uccide il cane/ Sassari - uomo denunciato per tre reati : Rottweiler morde figlio del vicino: padrone uccide il cane. Sassari, uomo denunciato per tre reati: incauta custodia dell'animale, lesioni e uccisione dell'animale(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 13:35:00 GMT)

Mobile cade e Uccide il figlio di 21 mesi. Madre su Fb : 'Teneteli sempre fissati al muro' : Il Mobile nella cameretta cade sopra al figlio di appena 21 mesi e lo uccide. Skye Quartermaine ha voluto raccontare la sua storia per mettere in guardia tutti i genitori dai pericoli spesso ...

Gran Bretagna - mette a letto il figlio fa addormentare il compagno e si Uccide : aveva perso il lavoro : mette il figlio a letto e aspetta che il compagno si addormenti, poi si toglie la vita . Victoria Pocock, 27enne inglese si è impiccata in casa dopo aver perso il lavoro. La donna era stata licenziata ...

Violenta la sorellina di 4 anni e la Uccide - il racconto della mamma : «Vado a trovarlo in carcere - amo mio figlio» : Sono trascorsi più di undici anni da quel giorno di febbraio del 2007 e la donna texana ha scelto di girare il mondo per raccontare la sua storia. Bambino autistico di 4 anni, nessuno va alla sua ...

"I vaccini possono Uccidere". L'ex lottatore erige un cartello : "Mio figlio di un anno ci è morto". Ma è polemica : Un grande cartellone con una scritta "I vaccini possono uccidere" è stato eretto a Kansas City, nello Stato americano del Missouri. L'autore è Nick Catone, ex lottatore americano, il cui figlio Nicholas Catone di un anno è morto nel sonno a causa, stando a quanto sostengono i genitori, di un vaccino anti-difterico.Secondo quanto riporta il Daily Mail Nick e sua moglie Marjorie, che ha lavorato come infermiera per 12 anni, ...

Scarperia - Niccolò Patriarchi Uccide figlio di un anno/ Nel 2015 urlò alla compagna : “Ti sfregio con l'acido” : Scarperia, bimbo di un anno ucciso dal padre Niccolò Patriarchi. Nel 2015 l'uomo urlò alla compagna: “Ti sfregio con l'acido”. Le ultime notizie sull'omicidio(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 12:01:00 GMT)

Asti - allevatore fa retromarcia con il pickup e Uccide il figlio di 3 anni : È stato schiacciato dal pickup del padre, che ha fatto retromarcia e lo ha travolto. Aveva tre anni e un sorriso dolce il bambino morto questa mattina nelle campagne dell'Astigiano, a Viarigi , ...

