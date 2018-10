Tutti sulla stessa barca

Sulla manovra - Draghi invita Tutti ad abbassare i toni : Un invito ad abbassare i toni rivolto all'Italia ma anche a tutte le parti in causa, Commissione europea inclusa, e a non 'drammatizzare' le discussioni Sulla legge di bilancio italiana: è il richiamo ...

Loretta Goggi - i capelli a Tale e Quale Show 2018 : Tutti i segreti sulla sua acconciatura : Loretta Goggi capelli: avete notato la sua acconciatura a Tale e Quale Show 2018? La giudice del programma di Carlo Conti, in lacrime in diretta televisiva per ‘colpa’ della sorpresa che gli autori le hanno riservato in occasione del suo compleanno, si diverte ad assistere alle performance dei concorrenti di questa edizione. Da Vladimir Luxuria a Guendalina Tavassi, passando per Mario Ermito e tanti altri ancora, Loretta Goggi ...

A Castellana - Bari - PhilosophArs - un evento sulla filosofia. Per Tutti. : ... Ba, , la prima edizione di PhilosophArs, festival della Filosofia e delle Arti, tre giorni dedicata alla filosofia e alle arti umane con lezioni magistrali tenute da filosofi, spettacoli musicali e ...

Tutti a Mosca. Moavero invita Putin alla conferenza sulla Libia. In arrivo anche Salvini e Conte : sulla Libia, l'Italia punta su Vladimir Putin. E Mosca se pur non ufficialmente, risponde sì. L'anticipazione dell'HuffPost trova conferma e ufficialità da Mosca. Un obiettivo difficile, ma non impossibile, per il quale la diplomazia italiana è al lavoro. Un lavoro incessante che ha portato oggi a Mosca il ministro degli Esteri Enzo Moavero Milanesi. Ed è stato lo stesso titolare della Farnesina a ufficializzare ...

Sulla pelle di Tutti : C’è un film in sala e in televisione che racconta in modo efficace il paese in cui viviamo oggi, i rischi a cui siamo esposti. Leggi

“Beccata : con lui”. Ah. Giulia De Lellis ‘dopo Damante’ : il gossip è sulla bocca di Tutti : “Esco da una storia molto importante. L’idea di ricominciare con un altro uomo, acquisire nuove abitudini, affrontare un altro investimento emotivo, ma anche semplicemente abituarmi ad altri profumi… Se devo essere sincera, ora come ora, non mi entusiasma. Sicuramente non sono in cerca di un nuovo fidanzato e quando esco non lo faccio con l’intento di guardarmi intorno. In questo momento ho bisogno di altro. Sto cercando di ...

Barcolana 50 : siamo Tutti sulla stessa barca : Chi conosce (e ama) Trieste per la sua elegante austerità “asburgica”, i caffè letterari, le botteghe artigiane, i deliziosi negozi di antiquariato, venga a visitarla nel periodo compreso tra il 5 e il 14 di ottobre: ne scoprirà l’anima più “salmastra” e marinara, colorata e chiassosa, divertente e sportiva, quella della Barcolana, l’evento velico più affollato del mondo che, dal 1969, trasforma la “piccola Vienna sull’acqua” nella capitale ...

Mondiali ciclismo 2018 – Tutti pazzi per la casa sottosopra : tutto sulla Haus steht Kopf [GALLERY] : Cos’è la casa sottosopra di Innsbruck? La Haus steht Kopf che attira tanti spettatori dei Mondiali di ciclismo 2018 Si concluderà domani la rassegna dei Mondiali di ciclismo 2018 di Innsbruck: la prova in linea uomini elite porrà fine alla rassegna iridata che ha intrattenuto Tutti gli appassionati delle due ruote in questa settimana di sfide. Sette giorni di spettacolo per le strade austriache, durante i quali in tanti hanno potuto ...

Il Mini player di YouTube è attivo per Tutti sulla versione web : La versione web di YouTube accoglie finalmente il Mini player, che ora risulta disponibile per tutti gli utenti dopo un periodo di test ristretto. Si tratta di una sorta di picture-in-picture limitato a YouTube. L'articolo Il Mini player di YouTube è attivo per tutti sulla versione web proviene da TuttoAndroid.

Sulla sedia a rotelle. L’amatissimo attore è malato : la foto che sconvolge Tutti : Attimi di apprensione per L’amatissimo attore Gérard Depardieu. L’artista, famoso per aver interpretato personaggi storici come “Il conte di Montecristo” è prossimo a compiere settant’anni, ma è stato fotografato seduto su di una sedia a rotelle. La foto è stata pubblicata dal settimanale Gente. Gérard Depardieu durante quello scatto si trovava a Parigi, in Francia. Ma cosa c’è dietro quella drastica situazione? L’attore avrebbe un grave ...

Il Pd alza la voce sulla manovra : "100 miliardi di deficit sulle spalle dei giovani. Domenica Tutti in piazza" : "Di fronte all'irresponsabilità di questo Governo non possiamo non alzare la voce". Parola del segretario Pd Maurizio Martina, che all'indomani dell'accordo sul Def non nasconde la preoccupazione del suo partito per lo sforamento del deficit al 2,4%."Vorrei un governo che si rendesse conto delle scelte che compie. Non possiamo non scendere in piazza davanti a chi sta mettendo il Paese a rischio" dichiara il segretario a Circo Massimo su ...

F1 – La Mercedes copia la Ferrari! La modifica sulla monoposto è sotto gli occhi di Tutti : La Mercedes, leader del Mondiale di F1, sceglie di apportare una particolare modifica, già adottata dalla Ferrari in passato: sulle monoposto di Hamilton e Bottas spunta il ‘collo di cigno’ La Mercedes sfreccia spedita verso la vittoria dell’ennesimo Mondiale, con un Hamilton che non sembra conoscere crisi, stagione dopo stagione. La monoposto è competitiva come sempre, tanto da portare la scuderia di Brackley al primo ...

Veneto - consiglio regionale ad alta quota. Zaia porta Tutti sulla Marmolada contro l’attribuzione della vetta al Trentino : A dettare la linea è stato il governatore Luca Zaia, perentorio: “Vogliamo difendere i nostri confini a tutti i costi sulla base dell’accordo del 1768 tra la Repubblica Veneta e il Vescovado di Bressanone”. E ai leghisti trentini che rivendicano a loro volta la titolarità della vetta, ha replicato: “E’ naturale che ciascuno possa dire la sua sulla Marmolada, ma la storia è già scritta”. Almeno non potranno dire di non essersi ...

Matera 2019 : Tutti gli occhi del mondo sulla città. Partito conto alla rovescia : Capitale Europea della Cultura. Forte spinta a far conoscere un Sud d'Italia che vuole essere volitivo e fattivo. L'appuntamento con Matera Capitale Europea della Cultura 2019 è una opportunità per ...