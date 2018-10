Turchia | la crescita rallenta e colpisce l' export Ue

Germania- Turchia : Merkel - interesse a stabilità e crescita economia di Ankara : Berlino, 28 set 14:59 - , Agenzia Nova, - La Germania ha "un interesse in una Turchia economicamente stabile e nella crescita dell' economia turca". È quanto affermato dal cancelliere... , Geb,

Turchia : ministro Tesoro annuncia il Programma nuova economia - obiettivo crescita al 5 per cento nel 2021 : Ankara, 20 set 15:58 - , Agenzia Nova, - Il ministro delle Finanze e del Tesoro della Turchia , Berat Albayrak, ha illustrato oggi a Istanbul il Programma nuova economia , Yep, , il... , Tua,

La Turchia dimezza le stime di crescita. E in Argentina il Pil affonda : Prima le drammatiche svalutazioni, ora le pesanti conseguenze economiche. I destini di Argentina e Turchia sembrano ancora una volta coincidere. E in questa fase non promettono nulla...