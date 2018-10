Tuffi | Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 | Chiara Pellacani a caccia di una medaglia

Tuffi - Olimpiadi Giovanili Buenos Aires 2018 : nel trampolino da tre metri chiude settimo Antonio Volpe : Si è chiusa al settimo posto per Antonio Volpe la finale del trampolino da tre metri dei Tuffi alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires: in Argentina l’azzurrino ha così confermato il piazzamento delle eliminatorie. Oro al colombiano Daniel Restrepo Garcia, argento al britannico Anthony Harding, bronzo al russo Ruslan Ternovoi. Il colombiano, sesto in qualifica, ha migliorato di oltre 60 punti, chiudendo a quota 576.05, precedendo il ...

Tuffi - Olimpiadi 2018 : Junjie Lian il migliore dai 3 metri nelle eliminatorie. Antonio Volpe stacca il biglietto per la Finale : E’ andata in archivio la fase preliminare della gara maschile dal trampolino 3 metri alle Olimpiadi Giovanili 2018 a Buenos Aires (Argentina). La piscina sudamericana ha ospitato le eliminatorie necessarie per decidere i 12 partecipanti alla Finale che si terrà nella seconda serata itaLiana. Ebbene, come da pronostico, il migliore è stato il cinese Junjie Lian che con il punteggio di 573.10 si è issato in vetta alla graduatoria iridata, ...

Tuffi - Olimpiadi Giovanili 2018 : Shan Lin la favorita dalla piattaforma - Wassen e Lyskun le principali rivali della cinese : E così, dopo il nuoto in piscina, è tempo dei Tuffi nelle acque argentine di Buenos Aires in queste Olimpiadi Giovanili 2018. Sarà lo spettacolo della piattaforma femminile a dare il via alle danze e non ci si annoierà di certo grazie alle evoluzioni delle ragazze. Una gara che non vedrà al via nessuna italiana. Chiara Pellacani infatti si cimenterà dai 3 metri e dunque spetterà alle altre protagoniste regalare qualcosa di speciale. Come accade ...

Tuffi - Olimpiadi Giovanili 2018 : Chiara Pellacani tra le piccole dopo essere già diventata grande : Dagli Europei di Glasgow alle Olimpiadi Giovanili di Buenos Aires. Nella spedizione azzurra in Argentina ci sarà anche Chiara Pellacani, che a 15 anni è diventata la più giovane tuffatrice italiana della storia a conquistare una medaglia d’oro nella manifestazione continentale. Una giornata che sicuramente la giovane romana non potrà mai dimenticare. In coppia con Elena Bertocchi ha vinto la gara del sincro femminile da tre metri. Una ...

Tania Cagnotto - l’annuncio della campionessa di Tuffi : “In autunno torno ad allenarmi per le Olimpiadi 2020” : Tania Cagnotto in autunno tornerà ad allenarsi assieme a Francesca Dallapè in vista dei Giochi di Tokyo 2020. Ad annunciarlo è stata la stessa tuffatrice, medaglia di bronzo e d’argento a Rio 2016, in un’intervista a Gente: “Non ne volevo sapere, ma devo dire che da un mesetto la sfida mi stuzzica”. La notizia arriva all’indomani degli Europei di Glasgow in cui Elena Bertocchi e la ...

