Tu si que vales | l' incidente è hot | Belen Rodriguez esce di seno

ilgiornale

: Un'ospite davvero speciale per un'occasione SPECIALISSIMA! Se volete rivedere e soprattutto risentire @AmorosoOF cl… - tusiquevales_it : Un'ospite davvero speciale per un'occasione SPECIALISSIMA! Se volete rivedere e soprattutto risentire @AmorosoOF cl… - WittyTV : Nella terza puntata di #TuSiQueVales c'è chi ha cantato, chi ci ha emozionato e chi ha fatto entrambe le cose ?… - BIGFAMILY_OF : RT @tusiquevales_it: Un'ospite davvero speciale per un'occasione SPECIALISSIMA! Se volete rivedere e soprattutto risentire @AmorosoOF clicc… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Un letto sul palco di Tu si que. E mentre molti si attendevano il concorrente Marco, quello che sta cercando di far fare auna domanda a sua insaputa, si è presentato un altro ragazzo. "Devo fare qualcosa con", ha detto il giovane chiedendo alla showgirl di togliersi le scarpe. E dando così il via alla terza puntata del numero che dura ormai da tre settimane."L'altro era troppo bravo ragazzo", ha detto laosservando il giovane che la invitava a seguirlo al centro del palco sotto gli sguardi incuriositi di Scotti, De Filippi, Mammuccari e Zerbi. I due hanno iniziato a ballare sulle note di una canzone e la bella conduttrice si è dimostrata in qualche modo sorpresa dalla bravura del ballerino. "Oh mio Dio", ha sussurrato prima di lasciarsi condurre nella danza. Il problema, non indifferente, è aperò arrivato subito dopo. Nel volteggiare, infatti,è stata ...