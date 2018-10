Trump su Putin | ' È probabile che sia coinvolto in omicidi e avvelenamenti'

Trump : 'Putin probabilmente coinvolto in omicidi ma non in Usa' : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ritiene che il leader del Cremlino Vladimir Putin "probabilmente" sia stato coinvolto in assassini e avvelenamenti. "probabilmente sì, probabilmente", ha ...

Trump : «Putin probabilmente coinvolto in avvelenamenti e assassini ma non in Usa» : Il presidente degli Stati Uniti per la prima volta ospite del programma «60 minutes» della Cbs precisa che «probabilmente» il leader del Cremlino è coinvolto in questi fatti ma è sembrato diminuirne la gravità

SCENARI/ Petrolio e gas - le mosse di Trump e Putin si scontrano in Europa : Petrolio e gas continuano a essere determinanti nelle strategie geopolitiche, con Russia, Arabia Saudita e Usa come maggiori produttori e Cina come maggiore consumatore. AUGUSTO LODOLINI(Pubblicato il Thu, 11 Oct 2018 06:08:00 GMT)SPILLO/ Vaticano-Cina, un accordo, due obiettiviSCENARI/ Il nuovo "missile balistico" della Cina che l'Europa ignora

Sen. Mario Monti : 'Italia rischia di far saltare l'UE. Di Maio e Salvini docili alleati di Trump e Putin' : Il Senatore a Vita interviene con una telefonata in diretta per difendere le politiche del suo governo come facilitatore dell'azione di Draghi alla BCE, nel dibattito con l'economista Antonio Maria ...

Putin - rialzo petrolio è colpa di Trump : ANSA, - MOSCA, 3 OTT - I tentativi di regolare i prezzi del petrolio con metodi al di fuori del mercato non porteranno "a nulla di buono". Lo ha detto, secondo quanto riportato dalla Tass, Vadimir ...

Germania : sondaggio - fiducia nel cancelliere Merkel su scala mondiale supera quella in Trump e Putin : Berlino, 02 ott 18:16 - , Agenzia Nova, - Il mondo pare avere molta più fiducia nel cancelliere tedesco Angela Merkel che nei presidenti di Stati Uniti e Russia, rispettivamente... , Geb,

Sondaggio - mondo si fida di Trump meno che Putin e Xi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Mondo si fida meno di Trump che di Putin : ANSA, - WASHINGTON, 2 OTT - L'immagine degli Usa a livello internazionale resta ai minimi storici dopo l'insediamento di Donald Trump, soprattutto tra gli alleati, con una visione positiva del 50% e ...

Sondaggio Pew : Trump leader meno amato nel mondo - peggio di Putin : New York, 2 ott., askanews, - L'immagine degli Stati Uniti nel mondo è peggiorata, con l'elezione alla presidenza di Donald Trump. Ora, con l'avvicinarsi del secondo anniversario della sua vittoria, un nuovo Sondaggio del Pew Research Center in 25 nazioni mostra ...

Siria : Putin vs Erdogan vs Trump. I rapporti di forza si decidono a Idlib : di Roberto Iannuzzi* Fervono i preparativi militari e gli sforzi negoziali internazionali in vista dell’imminente offensiva del regime Siriano contro la provincia di Idlib, ultima roccaforte dei ribelli in gran parte rappresentati ormai da gruppi jihadisti. Tappa fondamentale delle attività diplomatiche è il vertice che si tiene oggi a Teheran fra Russia, Turchia e Iran, i principali attori internazionali di un processo negoziale che nelle ...

Siria - braccio di ferro Trump-Putin su Idlib : Il presidente Trump intima ad Assad, ai russi e agli iraniani di non attaccare Idlib, ma poche ore dopo gli aerei di Mosca bombardano la regione. L’inviato dell’Onu, Staffan de Mistura, dice che Damasco ha stabilito il 10 settembre come scadenza per lanciare l’offensiva finale, sollecita Mosca ed Ankara a trovare una soluzione diplomatica che rispa...

Siria - Trump avverte Assad e Putin : “no attacchi Idlib - o sarà strage”/ Ultime notizie - Hezbollah : “Usa zitti” : Siria, Trump: "Assad non attacchi Idlib o sarà tragedia": l'appello a Putin e Rouhani a sfilarsi dall'attacco. Ministro Siriano Muallem: "Siamo ad un quarto d'ora dalla vittoria".(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 10:16:00 GMT)

McCain al suo funerale ha lanciato un messaggio per Putin e Trump - : Il senatore John McCain, durante il suo funerale, ha lanciato un messaggio per Vladimir Putin e Donald Trump. Lo ha scritto su Twitter l'ex ambasciatore degli Stati Uniti presso le Nazioni Unite ...

Papadopoulos : Trump e Sessions approvarono l'idea di un incontro con Putin in campagna elettorale : Papadopoulos: Trump e Sessions approvarono l'idea di un incontro con Putin in campagna elettorale L'ex consigliere per la politica estera ha collaborato con il procuratore speciale, Robert Mueller, che indaga sulle ingerenze russe e sulle possibili collusioni tra il Cremlino e lo staff di Trump A 24 -RED 17:30 Ap Il ...