Trump | incontro duro con Putin | Cremlino commenta

WSJ - incontro Trump-Xi a prossimo G20? : 05.17 Il presidente cinese, Xi Jinping, e il presidente degli Usa, Donald Trump, potrebbero incontrarsi in occasione del prossimo summit dei Paesi membri del G20, che si terrà a Buenos Aires il 30 novembre e il 1 dicembre prossimi. Lo scrive il Wall Street Journal, che cita funzionari di entrambi i Paesi. A confermare la possibilità di un incontro tra i leader delle due principali economie del pianeta, nelle scorse ore, è stato, ai microfoni ...

Trump : prossimo incontro con Kim Jong-un dopo il 6 novembre : Donald Trump ha fatto sapere che la pianificazione per il suo prossimo vertice con il leader nordcoreano Kim Jong-un è avanzata e che l'incontro avverrà dopo le elezioni di medio termine del 6 ...

Usa - media : “Si è dimessa l’ambasciatrice all’Onu Nikki Haley”. In corso un incontro con Donald Trump alla Casa Bianca : L’ambasciatrice statunitense all’Onu, Nikki Haley, si è dimessa e Donald Trump ha accettato la sua richiesta. L’annuncio, riportano tutti i principali media americani, dovrebbe arrivare intorno alle 10:30 di Washington, 16:30 italiane, quando la diplomatica americana si vedrà con il Presidente Trump in un incontro annunciato anche dalla portavoce della Casa Bianca, Sarah Sanders. La notizia anticipa il “big ...

Accordo per secondo incontro Kim-Trump : PECHINO, 7 OTT - Il segretario di Stato Mike Pompeo ha detto d'aver concordato con il leader nordcoreano Kim Jong-un di tenere "alla prima data possibile" il secondo summit con il presidente americano ...

Ghana : Melania Trump atterrata ad Accra - previsto incontro con presidente Akufo-Addo : "Da quando sono diventata first lady ho avuto il privilegio di parlare con le mogli dei principali leader del mondo. Le nostre discussioni sono ancora unite dal desiderio universale di fornire ai ...

Usa - slitta l'incontro Trump-Rosenstein : 6.19 Il presidente Usa, Donald Trump, rinvia alla prossima settimana l'incontro con il viceministro della Giustizia, Rod Rosenstein, che era previsto per oggi. Tra i due solo un colloquio telefonico. La portavoce della Casa Bianca Sarah Sanders ha spiegato che lo slittamento è stato deciso per evitare la sovrapposizione all'audizione al Senato sulle accuse contro il giudice Kavanaugh:"Non vogliono fare nulla che interferisca con l'audizione". ...

Incontro Trump-Conte : sul tavolo la conferenza di novembre sulla Libia e l'immigrazione : La conferenza di novembre sulla Libia che l'Italia sta organizzando in Sicilia a novembre è stata uno degli argomenti discussi a pranzo dal presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, e dal presidente Usa, Donald Trump, a margine dell'Assemblea generale dell'Onu. È quanto si apprende da fonti di Palazzo Chigi. Anche l'immigrazione è stato tra i temi discussi. Conte e Trump hanno recuperato poi i temi già discussi a ...

Giallo su incontro segreto tra gli inviati di Trump e Khamenei : Spiegando che "Washington non insiste nel sostenere una precisa personalità politica per la guida del futuro governo, compreso il premier in carica" Haider Abadi. In particolare l'inviato Usa avrebbe ...

Kim Jong Un chiede nuovo incontro con Trump : Durante lo scorso weekend, la Corea del Nord ha festeggiato il suo anniversario con una serie di sfarzosi spettacoli per glorificare il 70esimo anno di governo della dinastia Kim, ma non ha ...

Iran - Trump : possibile incontro Rouhani : 23.15 Il presidente americano Trump giudica "possibile" un incontro con il suo omologo Iraniano, Hassan Rouhani, durante l'Assemblea Generale dell'Onu che sarà nel vivo dal 24 settembre prossimo. Lo ha detto lo stesso Trump parlando dallo Studio Ovale della Casa Bianca, dove ha accolto l'emiro del Kuwait.

Papadopoulos : Trump e Sessions approvarono l'idea di un incontro con Putin in campagna elettorale : Papadopoulos: Trump e Sessions approvarono l'idea di un incontro con Putin in campagna elettorale L'ex consigliere per la politica estera ha collaborato con il procuratore speciale, Robert Mueller, che indaga sulle ingerenze russe e sulle possibili collusioni tra il Cremlino e lo staff di Trump A 24 -RED 17:30 Ap Il ...