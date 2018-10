Trucco anni Venti | come realizzarlo

Gisele Bündchen : ''A 18 anni McQueen mi chiese di sfilare in topless. E io crollai. A salvarmi fu un Trucco '' : Quello del giorno in cui d'un tratto il mondo sembrò caderle addosso. 'Due mesi dopo l'inizio della nostra relazione Tom mi disse che la sua ex ragazza era incinta', scrive Bündchen. Il ...

“Sempre più vera”. Sharon Stone - 60 anni - senza Trucco : al naturale è così : Bella, sempre più bella. Ma soprattutto sempre ‘più vera’. Sharon Stone, diva tra le dive che ha compiuto 60 anni a marzo scorso, continua a stupire i suoi fan di Instagram con immagini tratte dal suo quotidiano. senza make up, senza abbellimenti. L’unico ‘filtro’ è il sorriso. Anche nell’ultima foto social in cui non c’è traccia di fondotinta, quella in cui abbraccia uno dei suoi adorati cani sul ...