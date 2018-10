TROLLBEADS | quando un bracciale diventa un’opera d’arte

vanityfair

(Di lunedì 15 ottobre 2018), ilopera d'arte, ilopera d'arte, ilopera d'arte, ilopera d'arte, ilopera d'arte, ilopera d'arte, ilopera d'arteL’opera d’arte possiede – quasi per definizione – la singolare caratteristica di essere unica. Ed è proprio per questa ragione che il nuovoOpera d’Arte può definirsi tali. Se non un autentico capolavoro. Si tratta infatti di elementi unici, uno diverso dall’altro, ognuno con una luce speciale e irripetibile, i Beads Unico in vetro colorato che, assieme ai Beads in argento «Forma dell’Arte», a guisa di matite e pennelli, e alla chiusura «Forma dei Colori», che rappresenta un tubetto di tempere, vanno a costituire lo speciale, disponibile in edizione limitata a ...