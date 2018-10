Trial & Error | il nuovo legal-comedy su Infinity

davidemaggio

: Con un governo al servizio della gente, la vita può diventare di nuovo vivibile e normale. Ahimè, abbiamo un govern… - LeNidAigle3 : Con un governo al servizio della gente, la vita può diventare di nuovo vivibile e normale. Ahimè, abbiamo un govern… - NYCMariachi : Waiting for trial at The Supreme Court! Mariachi Tapatio De Alvaro Paulino “Tradicion Del Suelo Mio” THE NEW YORK… - NYCMariachi : Waiting for trial at The Supreme Court! Mariachi Tapatio De Alvaro Paulino “Tradicion Del Suelo Mio” THE NEW YORK… -

(Di lunedì 15 ottobre 2018)Arriva sula sitcom statunitense, nata nel 2017 per il canale americano NBC. La serie, che si iscrive nel filone del genere, ruota attorno ad uno strano caso di omicidio. Nel cast si riconoscono Nicholas D’Agosto, Jayma Mays, Krysta Rodriguez, Sherri Shepherd e il veterano John Lithgow. Larry Henderson è un insegnante di poesia piuttosto eccentrico, abita in una piccola cittadina conservatrice della Carolina del Sud ed è accusato di aver ucciso la propria moglie. Tutti gli indizi sembrano confermare la sua colpevolezza, eppure Josh Segal, un giovane e brillante avvocato di New York, raggiunge East Peck per lavorare alla sua difesa. Il ragazzo è infatti convinto dell’innocenza di Larry, e il caso Henderson è un ottima occasione per dare una svolta alla propria carriera. Josh trova come avversario Carol Anne Keane, procuratrice ...