Tria smentisce dimissioni | farlo dopo varo manovra da masochisti

Ministro Tria smentisce Di Maio : “Mai parlato di ingresso del Mef nel capitale di Alitalia” : Il titolare del Mef Giovanni Tria smentisce il Ministro Luigi Di Maio sull'ipotesi di ingresso del Ministero dell'Economia nel capitale di Alitalia, con una quota intorno al 15 per cento: "Io penso che delle cose che fa il Tesoro debba parlarne il Ministro dell'Economia. Io non ne ho parlato".Continua a leggere

Alitalia - Tria smentisce Di Maio : io non ho parlato di un intervento del Tesoro : «Io penso che delle cose che fa il Tesoro debba parlarne il ministro dell'Economia. Io non ne ho parlato». Così il ministro dell'Economia e delle Finanze Giovanni Tria, in merito all’ipotesi di ingresso del Mef nel capitale di Alitalia, con una quota intorno al 15 per cento, così come affermato dal vicepremier e ministro Luigi Di Maio...

Flat tax - governo dà i numeri : Salvini smentisce Tria : Sulla Flat tax il governo dà i numeri. Le cifre comunicate dal ministro dell'Economia e da quello degli Interni infatti divergono nettamente. Per il responsabile dell'Economia Giovanni Tria , intervenuto in aula per illustrare i grandi capitali della legge di bilancio triennale il cui ammontare toccherà i 37 miliardi. Su questa somma Matteo Salvini e Tria sono d'...

L’AusTria : «L’Italia rispetti le regole» Fuori dall’euro? Conte smentisce Borghi : Il presidente della Commissione Bilancio Borghi: «L’Italia con una propria moneta risolverebbe gran parte dei problemi». La replica di Conte: «L’euro è la nostra moneta». Di Maio: «Sulla manovra non arretriamo». Il Ft: «Tasso Btp ai massimi da marzo 2014»

Reddito di cittadinanza agli stranieri - Di Maio smentisce Tria : 'Solo agli italiani' : Il Reddito di cittadinanza non sara' esteso anche agli stranieri residenti sul territorio, a meno che non abbiano maturato a pieno i requisiti per essere considerati italiani a tutti gli effetti. A chiarirlo ci ha pensato il vicepremier Di Maio, dopo una lunga giornata di fibrillazioni nella maggioranza te alle dichiarazioni di Tria sulla possibilita' di dare 780 euro al mese [VIDEO] agli immigrati. Sembra così tramontare, nonostante le parole ...

Dimissioni Ministro Tria - MEF smentisce e Di Maio rinnova supporto : Fonti del Ministero dell'Economia e delle Finanze si sono affrettate subito a smentire queste indiscrezioni , sottolineando che tali voci "sono prive di fondamento" . Anche il leader del M5S Luigi Di ...

