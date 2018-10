Trentino Alto Adige al voto con la disoccupazione più bassa d' Italia

In Trentino-Alto Adige potrebbe cambiare tutto : Si vota il 21 ottobre e per la prima volta i partiti autonomisti locali potrebbero essere sconfitti o costretti ad allearsi con la destra The post In Trentino-Alto Adige potrebbe cambiare tutto appeared first on Il Post.

Terremoto - le scosse di oggi in Italia (e non solo) : scosse nel Tirolo al confine tra l’Austria e il Trentino Alto Adige - sciami sismici a Pozzuoli e a Borgo San Lorenzo (Firenze) : Terremoto – Continua a tremare la terra nel nostro Paese con sciami sismici ricorrenti e nuove scosse sismiche. Paura stamattina a Pozzuoli per l’ennesimo evento sismico legato all’attività vulcanica: la gente è scesa in strada e alcune scuole sono state chiuse dopo una scossa di magnitudo 2.0 alle 09:43. La magnitudo apparentemente lieve non deve trarre in inganno: il Terremoto è di natura vulcanica, si è verificato in ...

Meteo Trentino Alto Adige : forti raffiche di vento e temperature in calo : La tempesta che ha colpito vaste aree dell’Europa ha determinato nella notte un abbassamento delle temperature anche in Trentino Alto Adige: registrate a valle raffiche di vento fino a 70 km/h (68 km/h a Vipiteno e 62 km/h a Salorno) mentre in montagna si registrano anche a 110 km/h. Nel corso della giornata – spiega il Meteorologo provinciale Dieter Peterlin – le temperature saliranno, ma di poco: il fresco permarrà anche ...

Vitalizi - i pm : “In Trentino Alto Adige danno per dieci miloni”. Ma Regione e province non si costituiscono parte civile : BOLZANO – Il danno causato alle casse pubbliche dai Vitalizi gonfiati di cui hanno beneficiato una novantina di consiglieri regionali è stato quantificato in oltre dieci milioni di euro. Ma né la Regione Trentino-Alto Adige, né il consiglio regionale, e neppure le due province autonome di Bolzano e Trento si sono costituite parte civile nella prima udienza del processo per abuso d’ufficio e truffa aggravata che si è aperto in Tribunale. ...

Lupi - Firenze e il patto nel rifugio delle Dolomiti con il Trentino-Alto Adige : “Sì ad abbattimenti per difendere agricoltura” : Il patto del lupo. Lo definiscono così a Palazzo Strozzi Sacrati, sede della giunta regionale della Toscana: l’assessore all’Agricoltura Marco Remaschi è andato in spedizione fino in Trentino-Alto Adige, nelle scorse settimane, per incontrare i colleghi delle Province autonome di Trento e Bolzano, Michele Dalla Piccola e Arnold Schuler, e trovare un accordo sulla gestione dei Lupi, che da tempo sono tornati ad abitare anche la Toscana provocando ...