Tre arresti per droga a Formia | stupefacente destinato alla movida nel Golfo

Movement - Tre arresti e sei denunce per spaccio : Tre le persone arrestate e sei quelle denunciate per spaccio di sostanze stupefacenti, sequestrati oltre 400 grammi tra marijuana, hashish, cocaina ed eroina, 135 spinelli già confezionati, decine di ...

Roma - panico sul Gra - ladri fuggono dalla polizia e speronano auto : Tre arresti : panico questa mattina sul Grande raccordo anulare a Roma. All'altezza di Anagnina, in carreggiata esterna, tre ladri hanno ingaggiato una folle corsa per fuggire alle forze dell'ordine. I malviventi ...

Como : furti ai turisti sul lago - Tre arresti : Milano, 13 ott. (AdnKronos) - Erano specializzati nei furti ai danni di turisti stranieri, che venivano colpiti a Menaggio, località sul lago di Como. I carabinieri hanno arrestato a Milano e Monza tre uomini, accusati di furto. I tre, italiani, di cui due di origini sinti, senza fissa dimora e con

Milano : furti in negozi e abitazioni - Tre arresti : Milano, 10 ott. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato tre uomini per una serie di furti in negozi e appartamenti a Milano. Gli arrestati sono due cittadini italiani di 52 e 66 anni e un serbo di 40 anni, che avevano stretto dal settembre del 2017 un sodalizio per commettere furti in esercizi commerc

Scoperta 'filiera del falso' - in un capannone. Merce per un milione : Tre arresti : Firenze, 10 ottobre 2018 - I militari del Comando provinciale della Guardia di Finanza di Firenze hanno dato esecuzione ad un'ordinanza di misure cautelari domiciliari, disposta dal giudice per le ...

Omicidio nel lametino - Tre arresti : ANSA, - CATANZARO, 9 OTT - La polizia ha arrestato presunti mandanti ed esecutori dell'Omicidio di Filippo Pantano, ucciso a colpi di fucile e pistola a Martirano Lombardo il 20 luglio del 2005. La ...

CONTROLLI STRAORDINARI DEI CARABINIERI NEL FINE SETTIMANA. Tre arresti E NUMEROSE SANZIONI AL CODICE DELLA STRADA_ : I CARABINIERI DELLA Compagnia di Marsala, nel corso di tutto il FINE settimana, hanno rinforzato i servizi di controllo del territorio con l'impiego di NUMEROSE unità e mezzi, finalizzati alla ...

Napoli - scacco al clan dei Tre fratelli : maxi blitz nella notte - 14 arresti : A Napoli e in diversi comuni della provincia i carabinieri hanno dato esecuzione a una misura cautelare emessa dal gip del Tribunale di Napoli su richiesta della locale direzione distrettuale...

Vittoria - 4 arresti e Tre denunce : Intensificati nel weekend i controlli dei carabinieri del Compagnia di Vittoria. Quattro arresti, tre denunce e decine di persone controllate.

Jonadi. Donna di Rombiolo sequestrata : eseguiti Tre arresti : I Carabinieri del Comando Compagnia di Vibo Valentia hanno eseguito 3 provvedimenti di custodia cautelare in carcere sia in Calabria

Notti di controlli in centro - Tre arresti : fermati due spacciatori nei parchi : Notti di controlli e di arresti in città. Il fine settimana ha visto impegnati i Carabinieri della Compagnia di Arezzo, nell'ambito di mirati servizi di prevenzione e contrasto alle attività illecite ...

Tre arresti a Pozzallo per spaccio di droga : Week end sicuro: lotta allo spaccio a Pozzallo. I carabinieri hanno arrestato tre persone per spaccio di droga. Mezzo chilo di marijuana in casa.

Potenza - Dda : 3 arresti per estorsione/ Video - emerso sTretto legame tra gruppi criminali lucani e foggiani : Potenza, Dda: 3 arresti per estorsione aggravata dal metodo mafioso. Dalle indagini spunta il forte legame tra la criminalità lucana e quella foggiana.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 19:36:00 GMT)

Caporalato : immigrati africani sfruttati sui campi per la vendemmia - 2 arresti nell'OlTrepo : Lavoravano per 5 euro l'ora, e dovevano sborsarne 2 agli "autisti": in manette due cittadini indiani, altri 2 denunciati