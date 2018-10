Tra Jovanotti e il cuore La nuova Giorgia si dà alle cover

Giorgia : “Le tasche piene di sassi” di Jovanotti sarà il primo singolo es Tra tto dall’album di cover “Pop Heart” : Potrai ascoltarlo dal 12 ottobre The post Giorgia : “Le tasche piene di sassi” di Jovanotti sarà il primo singolo estratto dall’album di cover “Pop Heart” appeared first on News Mtv Italia.

Jovanotti con Dynamo Camp Onlus - inconTra i ragazzi e lascia un messaggio per Laura Pausini : Jovanotti con Dynamo Camp Onlus condivide sui social le immagini di alcuni momenti trascorsi con i ragazzi dell'associazione. L'artista italiano, sempre attento alle iniziative benefiche, ha trascorso alcune ore in compagni dei ragazzi ospitati dall'associazione, bambini e giovani dai 6 ai 17 anni. Dynamo Camp Onlus accoglie ragazzi e bambini affetti da patologie gravi e negli scorsi giorni è stato Jovanotti a far visita a tutti loro per ...