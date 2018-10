Total look denim | come indossarlo con stile

dilei

(Di lunedì 15 ottobre 2018) Ilha di bello il fatto che è molto democratico: tutti possono permettersi un paio di jeans, o una camicia, o una giacca. Il difficile sta nell’abbinare bene anche capi low cost oppure (ancora più difficile) capi vintage, quindi dal taglio non proprio modernissimo, ma che può diventare unico e particolare. Vediamo insieme qualche idea per unche non ci faccia correre il rischio di sembrare delle cow girls!con: i cropped pants Cosa c’è di più attuale se non il pendere un capo dal taglio super fashion e riproporlo in jeans? I cropped pants sono molto versatili, sia in tela, sia color blue jeans. Da abbinare alla camicia ton sur ton oppure di unpiù chiaro che stacchi completamente. Fonte Pinterestcon: la gonna La gonna in jeans ha il suo fascino, che sia mini, ...