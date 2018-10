Torna Linea Rossa di Prada

Lineapelle Torna a Milano - tra arte - moda e innovazione : Lineapelle taglia il traguardo della sua 95ª edizione. Il celebre salone mondiale della pelle e di tutto il settore della fornitura di materiali, componenti e accessori per il mondo fashion & luxury, forte della sua tradizione e del successo delle preview di Londra e di New York, accoglierà i suoi visitatori dal 25 al 27 settembre negli spazi di Fiera Milano Rho, toccando il record di 1.306 espositori su una superficie totale di allestimento ...

Daniela Ferolla/ L'ex Miss Italia Torna a viaggiare su Rai 1 (Linea Verde) : Daniela Ferolla torna per il quinto anno al timone di Linea Verde, in onda la domenica su Rai 1. Al fianco del L'ex Miss Italia ci sarà Federico Quaranta, al posto di Patrizio Roversi.(Pubblicato il Sun, 16 Sep 2018 07:57:00 GMT)

Berlusconi Torna in campo. A Fiuggi detterà la linea : Giorgio Mulè, portavoce unico dei gruppi azzurri, allontana la 'seconda gamba': 'Cimentarsi nel Piccolo chimico della politica non è esattamente la priorità di questo tempo per un solo motivo: Forza ...