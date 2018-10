Torino | il furgone della gendarmeria francese dal confine scarica profughi in Italia

essere-informati

Torino, migranti giù da furgone gendarmeria francese a confine. Clavière, la polizia accusa: 'Migranti scaricati in Italia da un furgone della Gendarmerie'. Salvini: 'La Francia chiarisca'.

Indagini in corso. Salvini: "Se qualcuno pensa di usarci come il campo d'Europa, violando leggi, confini e accordi, si sbaglia di grosso". La Farnesina: "Parigi chiarisca" Un furgone della gendarmeria francese è stato avvistato dalla polizia italiana a Claviere (Torino), al confine, mentre faceva scendere un paio di uomini, pare migranti di origine africana, in una zona boschiva. L'episodio è accaduto venerdì scorso. Il mezzo è poi tornato oltre confine. Lo si apprende da fonti del Viminale.